Ateşkes imzalandı

İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı. İsrail’in Lübnan'a yoğun bir şekilde saldırı düzenlemesi nedeniyle

İran, ABD ile İsviçre'de yapacağı görüşmelere heyet göndermedi.

ABD'nin bir kez daha devreye girmesiyle Hizbullah ve İsrail ateşkeste anlaştı.

İsrail Reuters'a konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, tarafların dün yerel saatle 16.00'da yürürlüğe giren bir ateşkes üzerinde anlaştığını duyurdu.

Yetkili, anlaşmanın ABD ve Katarlı müzakereciler tarafından İran'ın desteğiyle şekillendirildiğini belirterek gün içinde yaşanan çatışmaların ardından tarafların ateşkese geçtiğini ifade etti.

İsrail ordusu ateşkes öncesinde Lübnan'ı önceki geceden bu yana yoğun bombardımana tuttu. Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırılarda 47 kişinin öldüğünü duyurdu. İran, Lübnan'daki İsrail saldırılarını gerekçe göstererek ABD ile müzakereler için İsviçre'ye heyet göndermeme kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-Lübnan ateşkesine giden süreç hakkında bilgilendirmede bulundu.

"İsrail ile görüştüğünü ve onlardan ateşkesi kabul etmelerini istediğini" söyleyen Trump, ateşkesin sağlanması konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile doğrudan görüşüp görüşmediği konusuna açıklık getirmedi.

Trump, söz konusu ateşkes hakkında, "Olumlu bir gelişme." ve "Bu, pastanın üzerindeki küçük bir krema gibi." ifadelerini kullandı.

Hizbullah anlaşmayı uygulamaya başladı

Ateşkes ilanının ardından Hizbullah, anlaşmayı kendi tarafında uygulamaya başladığını açıkladı. Reuters'a konuşan iki Hizbullah kaynağı, ateşkes kararının kendilerine ulaşmasının hemen ardından anlaşmaya uyduklarını belirtti.

İsrail: Anlaşmalara saygı duyuyoruz

İsrail ordusu ise Lübnan'daki birliklerinin olası tehditlere karşı sahada operasyon düzenleme serbestisini koruduğunu duyurdu.

Ordu sözcüsü, "Yönetimin talimatları doğrultusunda hareket edeceğiz. Anlaşmalara saygı duyuyoruz. Lübnan'daki askerlerimiz tehditlere karşı harekete geçmeye hazır." ifadelerini kullandı.

