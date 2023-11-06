Fransa ile ortak proje

Larnaka’ya bağlı Mari’de (Tatlısu) bulunan deniz üssü düzeyinin yükseltilmesinin 2017 yılından bu yana Fransa ile birlikte yapılan planlar ve çalışmalar temelinde gerçekleştirileceği ve deniz üssünde yapılacak çeşitli projeler için 2024 bütçesinde 400 milyon Euro’luk bir fon ayrıldığı ifade edildi.

Rum Milli Muhafız Ordusunun (RMMO) ikinci büyük altyapısı olan Mari’deki “Evangelos Florakis” deniz üssünün, 10 yıl süren görüşmeler, istişareler ve anlaşmaların ardından artık düzey yükseltme ve genişleme aşamasına girdiğini yazan Kathimerini gazetesi, Rum hükümetinin geniş bölgedeki kargaşanın ortasında ve Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’deki jeostratejik rolünü dikkate alarak, deniz üssünün genişletilmesine başlanmasına karar verdiğini iletti.

Deniz üssünün büyük gemilere ev sahipliği yapması için 2024 bütçesindeki fonlarla tesislerin genişletilmesinin finanse edileceğini kaydeden gazete, Rum hükümetinin deniz üssünü 2024 bütçesine dâhil etmesi kararının Rum kesiminin savunması, aynı zamanda bölgede oynamak istediği rol konusunda hayati önem taşıdığına işaret etti.

Resmi olmayan bilgilere göre, deniz üssü için bütçede ayrılan miktarın 400 milyon Euro civarında olacağını kaydeden gazete, Mari’deki deniz üssünün düzeyinin yükseltilmesi kararıyla ilgili bilgileri Rum hükümetinden kaynakların gazeteye doğruladıklarını ve bu kararın RMMO’nun silah sistemlerinin modernizasyonuyla uyan bir karar olduğunu da vurguladı.

Gazete, Larnaka’ya bağlı “Mari’de” (Tatlısu) bulunan deniz üssünün düzeyinin yükseltilmesinin Rum ve Fransız Savunma Bakanlıklarının yaptığı anlaşmanın ardından Fransız askeri uzmanların yardımıyla 2017 yılından bu yana yapılan planlar ve çalışmalar temelinde gerçekleştirileceğini ekledi.