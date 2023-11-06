Yoğun ilgi gördü

Hurmanın tanıtılması, üreticilerin desteklenmesi ve Kıbrıs kültürünün yaşatılması amacıyla düzenlenen 14. Lefke Hurma Festivali dün yoğun katılımla gerçekleşti. Festivale Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bazı milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Festival, saat 10.00’da kortej yürüyüşüyle başladı.

Lefke Bandabuliyası’nda gün boyu devam eden festivalde, Uluslararası Lefke Sanatçılar Buluşması ve Sevgi Duvarı adıyla sergiler açıldı, Cittaslow Seferihisar ve Cittaslow Lefke ilçesindeki üreten kadınlar buluşması yer aldı, hurmacıların hurma ağaçlarına tırmanma gösterileri düzenlendi.

Ülkenin en fazla sayıda hurma ağacı barındıran cittaslow Lefke’deki festivalde hurma yetiştiricileri toplanan hurmalar, hurma macunu gibi yan ürünler ve diğer bölgeye özel ürünleri satışa sunuldu.

Savaş karşıtı konserlerin gerçekleştirileceği Festival’de gün boyunca çeşitli etkinlikler hayat buldu.

Festivalde Grup Baria, Grup Sol Anahtarı, Arda Gündüz, Pembe Coşkun, Ufuk Dora ve Yunus Erhan konser verdi.

Hurma temalı yarışma ve atölye çalışmalarının yapıldığı festivalde “Ali Polili’nin gözünden Lefkem” gözünden fotoğraf sergisi düzenlendi.

Festival boyunca Şampiyon Melekler anısına etkinlikler de yapıldı.



