Gövde gösterisi

Rum Yönetimi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 61’inci kuruluş yıldönümünü askeri törenle kutladı. Törene Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos da katılırken, tören alanının Yunan bayraklarıyla donatılması dikkat çekti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis yaptığı konuşmada “kutlama törenlerinde Kıbrıslı Türk vatandaşlarımız da olsaydı daha çok mutlu olurduk” dedi.

Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne” uyguladığı silah ambargosunu kısmi kaldırma yönünde aldığı kararı bir yıl daha uzattığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Washington’dan Doğum Günü Hediyesi” başlığı altında verdiği haberinde, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, “öldürücü olmayan savunma silahları ve hizmetlerinin Güney Kıbrıs’a verilmesi konusunda ambargonun kaldırılması kararının 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatıldığının” duyurulduğunu yazdı.

Gazete, ABD’nin bu açıklamasının, kuruluşunun 61’inci yıl dönümü kutlanan “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne bir doğum günü hediyesi olduğu” yorumunda bulunurken Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in ise sosyal medya hesabından söz konusu açıklamayı “ambargoların tamamen kaldırılması yönünde atılmış doğru bir adım ve ABD ile Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilişkilerinin düzeyinin yükseltilmesinin jeostratejik önemini gösteren bir karar” ifadeleriyle paylaştığını aktardı.

Putin’den mektup

Gazete haberinin devamında ise, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 61’inci yıl dönümü” sebebiyle bir tebrik mektubu gönderdiğini yazdı.

Habere göre Putin mektubunda, Anastasiadis’in “Kıbrıs sorununa adil, kalıcı ve bütünlüklü bir çözüm bulunması yönündeki çabalarını desteklemeyi sürdüreceklerini” ifade ederken, “iki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve dostluğa dayandığı, iş birliğinin ise daha da artacağına inandığı” vurgusunda bulundu.

Taksim tehlikesi var

Gazete bir diğer haberinde ise, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü” sebebiyle Rum siyasi partilerinin dün yayınladıkları mesajlara da yer verdi.

AKEL’den yapılan açıklamada, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 61’inci yıl dönümünün kesin taksim tehlikesinin çok daha büyük olduğu bir zamanda kutlanmakta olduğu” iddia edilerek “AKEL’in bölücü-işgalci statükoyu veya iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceği” vurgulandı.

EDEK ve Demokratik Cephe partilerinden yapılan açıklamada; “özgürlük, bağımsızlık ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşu için kendini feda edenlere saygı” dile getirilirken “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının korunması yönünde mücadeleye devam edileceği” mesajı verildi.