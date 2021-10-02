Koyunların federasyonu

Suna ERDEN

Alınan bir ihbar üzerine Cihangir’de Etsan Mezbahasına baskın yapan polis ve Veteriner Dairesi ekipleri, kesilmek üzere olan 53 koyundan 23’ünün Güney Kıbrıs’tan getirildiğini tespit etti. Etsan Mezbahası sahibi Ahmet Karşılı ile 53 koyundan 30’una KKTC’ye ait kulak numarası takan, 23’üyle ilgili soruşturma yapmayan Vadili Veteriner Dairesi çalışanı Serkan Çavuşoğlu görevi ihmal suçundan gözaltına alındı. İki zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, haklarındaki iddialar aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 29 Eylül 2021 tarihinde alınan bir ihbar üzerine Cihangir bölgesinde bulunan Etsan Mezbahasına gidildiğini söyledi.

Polis memuru, Ahmet Karşılı’nın 53 adet koyunu kesmek için gerekli işlemleri yaptığı esnada tespit edildiğini ifade etti.

Polis, Veteriner Dairesi memuru Burak Toksoy’un mezbahada inceleme yaptığını, hayvanların 23 tanesinin Güney Kıbrıs’a ait çipli olduklarını, geriye kalan 30 koyunun kulak numaralarının ise Vadili Veteriner Dairesinde teknisyen olarak görev yapan Serkan Çavuşoğlu tarafından takıldığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, koyunların Devlet Üretme Çiftliğine teslim edildiğini, Serkan Çavuşoğlu’nun gerekli kontrolü, sorgulamayı yapmadan koyunlara kulak numarası takarak, görevinde ağır bir ihmalde bulunmakla suçlandığını söyledi.

Polis, koyunların KKTC'ye nasıl getirildiğinin araştırılacağını, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.