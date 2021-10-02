Gönyeli’de M.D. isimli 32 yaşındaki erkek şahsın evini basan üç kişiden biri olan İbrahim Uçar’ın yanı sıra ikinci şahıs Mahmut Umarlar da yakalandı. Böylelikle olaya karışan iki zanlı yakalanırken, geriye bir kişi kaldı.

Uçar geçtiğimiz hafta teminata bağlanırken, önceki gün tespit edilen Umarlar dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmadaki iddiaları aktaran polis, Mahmut Umarlar’ın iki kişiyle birlikte 14 Eylül 2021 tarihinde saat 22.00 sıralarında Gönyeli'de bulunan M.D.’ye ait ikametgâha izinsiz girdiklerini söyledi. Polis, zanlıların oturma odası içerisinde M.D.’yi ittiğini, yatağa düşmesine sebep olduktan sonra darp ettiklerini ifade etti.

Polis memuru, zanlıların M.D.’nin elinde tuttuğu Redmi Note 8 marka cep telefonunu zorla almaya çalıştığını söyledi. Polis, zanlıların yere düşen telefonun ekranının kırılmasına sebep olduklarını, pantolonunun cebindeki 2 bin 100TL parasını da zorla alıp soygun suçunu işlediklerini açıkladı.

Zanlının Lefkoşa bölgesinde tespit edilip derdest tutuklandığını ifade eden polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar ve alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün süre talep etti.

Mahkeme hakkında “mülke tecavüz, darp ve soygun” suçlarından soruşturma yapılan zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.