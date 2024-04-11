Gözler Brüksel’de

AB olağanüstü zirve toplantısı sonuç bildirgesi metninde, Türkiye’yle ilgili iki uzun paragraf yer aldığı belirtildi.

Alithia gazetesi “Euronews"ün erişmeyi başardığı bu ilk metnin Güney Kıbrıs ve Yunanistan açısından çok olumlu olduğunu çünkü Yunan hükümetinin tüm taleplerinin metinde yer aldığını belirtti.

Bu taleplere örnek olarak, zirve toplantısının bir önceki kararlarına atıfta bulunulması yanı sıra olumlu önlemlerin kademeli ve tersine çevrilebilir bir şekilde uygulanması ve Kıbrıs sorununa özel bir atıf yapılmasını gösteren gazete, liderlerin ayrıca AB’nin Kıbrıs sorunu çözüm sürecinde aktif bir rol oynayacağı taahhüdünde bulunacaklarını kaydetti.

Haberde, sonuç bildirgesi metninin büyük ihtimalle değişeceği, ancak zirve toplantısı sonuç metnindeki paragraflarla ilgili tartışmanın başlangıç noktasının Yunanistan ve Güney Kıbrıs açısından olumlu olduğu kaydedildi.

Habere göre önceki sonuç bildirgeleri anımsatılarak, Avrupa Konseyinin “BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararları ile AB ve müktesebatın dayandığı ilkelere uygun olarak Kıbrıs sorununun BM çerçevesi içerisindeki kapsamlı çözümüne tam anlamıyla bağlı olmayı sürdürdüğü” de belirtildi.

Metinde AB’nin, Maria Angela Holguin’in, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisi olarak atanmasından duyduğu memnuniyeti belirttiği de kaydedildi.

Sonuç bildirgesi metninde “AB, elindeki tüm uygun araçlarla BM liderliğindeki sürecin tüm aşamalarını destekleme konusunda aktif bir rol oynamaya hazırdır. AB, AB-Türkiye iş birliğini de güçlendirebilecek olan, Kıbrıs sorunuyla ilgili çözüm müzakerelerinde ilerlemenin yeniden başlamasına büyük önem vermektedir” ifadelerinin yer aldığı da aktarıldı.

Metinle ilgili kelime ve ifadelerin nihai seçiminde karara varılması için zor müzakerelerde bulunulacağının kesin olarak addedildiği belirtilen haberde, Almanya gibi ülkelerin Ankara’ya yönelik olumlu mesajlar vurgulamaya çalıştıkları belirtildi.

Gazete 17 veya 18 Nisan tarihlerinde Brüksel’de yapılacak tartışmanın belirleyici olacağını da ekledi.