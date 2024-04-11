Ziyaretçilerini bekliyor

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi ve Surlariçi Şehir Müzesi, Ramazan Bayramı’nın ikinci günü olan bugünden itibaren kapılarını ziyaretçilerine açacak.

14 Türk toplumundan yaklaşık 3 bin sanatçının 50 bine ulaşan eserini sanatseverle buluşturan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde heykel ve resimleri inceleme şansı bulacak olan ziyaretçiler, bıçak ve kılıç koleksiyonu, gemi maketleri, tamamı el yapımı cam eser koleksiyonu, farklı kültür ve dönemlere ait kıyafetler, takılar, maketler ve daha pek çok eseri aynı çatı altında görebilecek.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi karşısında yer alan Kıbrıs Araba Müzesi ise çocuklara eğlenceli dakikalar yaşatırken yetişkinleri ise otomobil tarihinin büyülü dünyasına çekiyor. Lefkoşa Girne Kapısı’nda yer alan Surlariçi Şehir Müzesi ise Kıbrıs’ın kültürünü ve tarihini birbirinden farklı eserleriyle yansıtmaya devam ediyor.

Her katında farklı bir tarz ve döneme ait eserlerin sergilendiği Surlariçi Şehir Müzesi’nde 3 binin üzerinde parça sergileniyor.