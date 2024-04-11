Mahkemelik oldular

Larnaka Limanı ve marinasının geliştirilmesi projesini yürüten “Kition Ocean Holdings” şirketinin, liman ve marina imtiyaz sözleşmesinin imzalanmasıyla birlikte sunduğu banka teminatını yenilememesi üzerine yaşanan gelişmeler Rum basınında geniş yer aldı.

Rum basını, Kition şirketinin, 10 milyon Euro olan ve 31 Ocak 2024’te sona eren banka teminatını ödemediğini ve yenilemeyi ret ettiğini yazdı. Yaşanan bu gelişmelerin projenin geleceği konusunda büyük endişelere de yol açtığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi; bu konuda yaşanan gelişmelere geniş bir yer verdi. Haberi “İki Tarafı Bölen Büyük Uçurum-Kition, Devleti Mahkemeye Veriyor” gibi başlıklarla veren gazete, 1.2 milyar Euro değerindeki büyük yatırımın kurtarılması için can simidinin arandığını yazdı.

Kition şirketi ile hükümetin, birbirini suçlama oyununa girdiğini yazan gazete, Kition şirketinin ayrıca devleti mahkemeye verme niyetiyle ipleri daha da gerdiğini belirtti.

Habere göre, Kition Ocean Holdings CEO’su Oliver Corlette dün yaptığı açıklamada şirketin, anlaşmanın durdurulacağına dair tehdit edildiğini ve korkutulduğunu ifade etti.

Hükümetin, yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda şirketin projeyi ileriye götürmeye hazır olduğunu söyleyen Corlette, şirket olarak kendilerinin (projenin) sürdürülebilirlik açısından gerekli olan projenin hayata geçirilmesi aşamalarının revize edilmesini istediklerini ve bunun çalışmaların doğasını etkilemeyeceğini kaydetti.

Oliver Corlette, bu taleplerin, anlaşmaya göre makroekonomik gelişmelerin karşılanması için olduğunu ancak hükümetin, bu talepleri kendileriyle görüşmeyi ret ettiğini belirtti.

Corlette açıklamasında ayrıca şirket ile hükümet arasında yenilenmeyen banka teminatının hesaplanması konusunda da görüş ayrılığının bulunduğunu ifade etti.

Bu konuyu vaktinde dile getirdiklerini ve hükümetten, kendileri ile birlikte oturmasını, doğru miktarı sunmak için hesaplamaları incelemesini de talep ettiklerini ifade eden Corlette, hükümetin bu sürece dahil olmayı ret ettiğini, hatta kendilerini anlaşmanın feshi ile tehdit ettiğini söyledi.

Kition şirketinin, büyük yatırım için mali olanaklara sahip olmadığı şeklindeki söylentileri de reddeden Corlette şirketin önemli kaynaklara yatırım yaptığını belirtti.

Bakan şirketi suçladı

Hükümet kanadı adına açıklama yapan Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Aleksis Vafeadis, şirketin banka teminatını yenilememesiyle birlikte anlaşmanın esas maddesini çiğnemiş olduğunu belirtti.

Şirketin açıklamalarına tepki gösteren Vafeadis, şirketi yalanlayarak banka teminatının yenilenmemesi konusunu tekrarladı.

Vafeadis, yapılması istenilen değişikliklerin, banka teminatının yenilenmesi veya yenilenmemesiyle ilişkilendirilmesinin mümkün olmadığını ilgili şirkete defalarca söylediklerini belirtti.

Aleksis Vafeadis, şirket ile değişiklikleri görüşmeye hazır olduklarını ancak bunun banka teminatının yatırılmasıyla mümkün olacağına da dikkat çekti.

Vafeadis açıklamasında ayrıca devletin yürürlükteki diğer iki teminatı geri alma hakkına sahip olduğu konusunda şirkete bilgilendirilme yapılınca Kition şirketinin yargıya başvurduğunu ayrıca yargı önünde tarafların görüşleri dinlenene kadar geriye kalan teminatların geri alma haklarının olmadığını dile getiren tek taraflı ara emri çıkardığını söyledi.

Vafeadis ilgili davanın 15 Nisan’da görüleceğini kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2024, 09:09