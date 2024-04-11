Güvenlik, huzur ve barış

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar eşi Sibel Tatar’la Cumhurbaşkanlığında halkla bayramlaştı. Tatar bayram mesajında “Kıbrıs’ta barış, huzur ve güvenliğin, dünyada yaşanan gelişmelere bağlı olarak ne kadar değerli olduğunun takdiri içerisindeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı ile bayramlaşmaya, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, bazı bakanlar ve milletvekilleri de katıldı.

Türkiye’de 6 Şubat 2023 depreminde hayatını kaybeden herkese rahmet dileyen Tatar, son dönemlerdeki ölümlü trafik kazalarına işaret ederek, kazaların önlenmesi için sürücülerin daha dikkatli olması ve daha fazla denetim yapılması temennisinde bulundu.

Tüm Türk devletleri halklarının bayramını kutlayan Tatar, telefonda görüştüğü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Kıbrıs Türk halkına bayram vesilesiyle iyi dileklerini ilettiğini belirtti. Tatar, görüşmede ayrıca Azerbaycan Meclisi’nde KKTC Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu kurulmasının onaylanmasından dolayı da Aliyev’e teşekkürlerini ilettiğini kaydetti.

Tatar, “Bu bayramı da barış, güven ve huzur içerisinde geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Tüm halkın bir kez daha bayramını kutlarken, Kıbrıs’ta barış, huzur ve güvenliğin, dünyada yaşanan gelişmelere bağlı olarak ne kadar değerli olduğunun takdiri içerisindeyiz.” dedi.

