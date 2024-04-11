Çalışanlara teşekkür edildi

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, bakanlık personeliyle bayramlaştı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Dinçyürek, bayramlaşmada yaptığı kısa açıklamada, bayramın herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi.

Tek gailenin ülke insanına hizmet edebilmek olduğunu vurgulayan Dinçyürek, birçok projenin hayata geçtiğini, yıl içinde hayata geçecek projeler olduğunu belirtti.

Arıklı daireleri gezdi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bakanlık ve bakanlığa bağlı daire personelinin bayramını kutladı. Arıklı, sırasıyla Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Trafik Dairesi, Planlama ve İnşaat Dairesi, Meteoroloji Dairesi, Karayolları Dairesi, Posta Dairesi ve Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’ne giderek çalışanların bayramını kutladı.

Bakan Arıklı, ziyaret ettiği dairelerde hizmet almak için orada bulunan vatandaşla da bayramlaştı ve iyi bir bayram geçirmelerini diledi.

Bakan Arıklı’ya tebrik sırasında Müsteşar Enver Öztürk ve Bakanlık Müdürü Mustafa Yeşil de eşlik etti.

Berova çalışanlara teşekkür etti

Maliye Bakanı Özdemir Berova, bakanlık personeliyle bayramlaştı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Berova, Ramazan Bayramı’nı kutladığı personele, özverili çalışmalarından ötürü teşekkür de etti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, kardeşlik ve dostluğun artmasını, sevgi, saygı ve hoşgörüyle kırgınlıkların ve küskünlüklerin unutulmasını diledi.

Çavuş sağlık ve huzur diledi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Bakanlık personeli ve bakanlığa bağlı daire müdürlerinin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Hüseyin Çavuş, sağlıklı ve huzur dolu bir bayram geçirilmesi temennisinde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2024, 08:47