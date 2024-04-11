Büyük Han da açılmadı

Ömer KADİROĞLU

Ramazan Bayramı dün itibariyle başlarken, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Rumların ve turistlerin gözde mekanı olan Lefkoşa’nın tarihi çarşısı Arasta’da birçok işyeri ve restoran bayram tatiline girdi.

Lokmacı kapısından kuzeye geçen Rum ve turistler, en çok vakit geçirdikleri Büyük Han’ın kapalı olduğunu görünce moralleri bozuldu.

Güneyden gelen Rumlar ve turistler sayesinde ayakta kalan çarşıda az da olsa bazı işletmeler hizmet verdi.

Çok sayıda Rum ve turisti ağırlayan tarihi çarşıda sınırlı sayıda açık olan kafe, restoran ve bazı işletmeler kalabalıktan nasibini aldı.

Bir grup turist ise rehber eşliğinde tarihi mekanları gezdi.

Yoğunluğuyla gündemden düşmeyen Lefkoşa’daki Metehan Sınır Kapısında ise dün sakin bir gün yaşandı. Lefkoşa’da sokaklar derin bir sessizliğe bürünürken, sınırlı sayıda mekan müşterilerine hizmet vermeye devam etti.

Lefkoşa’nın en kabalık bölgeleri Dereboyu ile Metropol’de bayram sessizliği yaşandı.

Keyifli bir gün geçirdiler

Öte yandan bayram nedeniyle kendilerini aileleri ile birlikte piknik alanlarına atan vatandaşlar da güzel havanın tadını çıkararak mangal yaktı. Vatandaşlar çocuklarıyla oyunlar oynayıp, bayramın ilk gününü keyifli bir şekilde geçirdi.