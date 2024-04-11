Tarihi rekor

Güney Kıbrıs’ın 2023 yılı mülk satışlarının rekor düzeyde gerçekleştiği bildirildi. Rum basın haberlerine göre, geçtiğimiz yıl içinde satılan 25 bin 400 mülkten elde edilen gelir 5 milyar 600 milyon Euro’ya ulaştı. Mülk satışlarında Limasol’un yüzde 41 oranla ilk sıraya yerleştiği belirtildi.

Kıbrıs’ın kuzeyinde ‘Filistin olacağız” sloganıyla mülk satışlarına karşı çıkılırken, güneyde satışların artması büyük bir memnuniyet yaratıyor. Ülkeye sadece bir yıl içinde 5 milyar 600 milyon Euro’luk gelir kazandırılmasının önemine dikkat çeken uzmanlar; mülk satışlarında Limasol’dan sonra Larnaka’nın önem kazandığını belirtti.

Ticari emlak satışlarının 121 milyon Euro’da kaldığını belirten Rum basını, konut alımının yanı sıra arsa satışlarına büyük ilgi olduğunu kaydetti. Cyprus Mail ve Alithia gazetelerine göre; geçtiğimiz yıl içinde 13 bin 200 konut satışından 3 milyar 400 milyon Euro, 11 bin 200 arazi satışından ise bir milyar 900 milyon Euro gelir elde edildi.

Yabancılar Kıbrıs’ı seviyor

Güney Kıbrıs’tan yoğun bir şekilde mülk alanlar arasında Rusya, Ukrayna, İsrail, İngiliz vatandaşlarının yanı sıra, Çinli ve zengin Araplar yer alıyor.

Ortadoğu’daki savaştan kaçan Ukrayna ve İsrail vatandaşlarının adaya bavullarla para taşıdıkları kaydedildi.