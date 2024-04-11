Bir kişi tutuklandı

Abdullah SUİÇMEZ

Trafik kazalarını önlemek ve sürücülerin güvenliğini sağlamak için denetimlerine ara vermeden devam eden polis ekipleri önceki gün ülke genelinde bin 53 aracı kontrol etti. Yapılan denetimler sonucu çeşitli suçlardan dolayı 307 araç sürücüsü rapor edildi, biri tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre; 307 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Sürücülerin 222’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 16’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 12’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 51’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Yine alkol, yine kaza

Bu arada Girne’ye bağlı Esentepe'de alkollü sürücü kazaya neden oldu.

Bahattin Karal (E-49), 99 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, yönetimindeki GZ 430 plakalı araç ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan bordür taşlarına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı, araç sürücüsü tutuklandı.