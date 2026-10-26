İsimler ikinci planda

TAM Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, siyasette isimlerden çok fikirlerin ve ilkelerin önemli olduğunu belirtti.

Demokrat Parti’nin kendisi ve sekiz arkadaşı tarafından kurulduğunu hatırlatarak siyasette geçirdiği 28 yıla dikkat çeken Denktaş, bugünkü Demokrat Parti’nin kuruluş dönemindeki siyasi anlayışı artık temsil etmediğini savundu.

TAM Parti’nin kuruluş felsefesine ilişkin değerlendirmesinde Denktaş, “Demokrat Parti’nin kuruluşunda o evi kuran fikir bugün TAM Parti’dedir. Ben evimdeyim yani. Benim gideceğim başka ev yok.” ifadelerini kullandı.

Dörtlü hükümet döneminde Rauf Denktaş Üniversitesi için kampüs arazisi kiralanması sürecine de değinen Denktaş, YÖDAK’ın kampüs kurulması yönündeki talebi üzerine Alayköy ile Metehan Sınır Kapısı arasında bir arazinin kiralandığını, söz konusu arazinin kiralanamamasının siyasi bir gerekçeye dönüştürüldüğünü savundu.

Tam Parti’den Bağımsız aday Çöllo’ya tam destek

Genel Başkan Serdar Denktaş ve TAM Parti heyeti, Selahattin Çöllo için düzenlenen destek gecesine katıldı.

TAM Parti’den yapıan açıklamaya göre, TAM Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Genel Sekreter Bünyamin Yüksekbaş, TAM Parti üyeleri ve milletvekili aday adaylarıyla birlikte Dikmen’de Bağımsız Selahattin Çöllo’ya destek amacıyla düzenlenen geceye katıldı.

