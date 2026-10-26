Renkli bir gün oldu

“Kalpten Kalbe Koşuyoruz” sloganıyla bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Ülker Lefkoşa Yarı Maratonu, sporun yanı sıra toplumsal dayanışmaya da sahne oldu. Maratondan elde edilecek gelir, 30 Ağustos’ta Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerine destek amacıyla bağışlanacak.

Başkent Lefkoşa’da düzenlenen Ülker Lefkoşa Yarı Maratonu, farklı yaş gruplarından sporcuları, vatandaşları ve siyasetçileri bir araya getirdi. Maratona Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, eşi Nilden Bektaş Erhürman ve oğulları Toprak, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı CTP milletvekilleri, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, vatandaşlar katıldı. Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Ulusal Birlik Partisi (UBP) Başkan adayı Mehmet Aktunç, ailesi ve bazı UBP Belediye Meclis Üyesi adaylarıyla birlikte Ülker Lefkoşa Yarı Maratonu’na katıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından düzenlenen organizasyonda 5, 10 ve 21 kilometrelik yarışların yanı sıra Çocuk Koşusu ve 4 kilometrelik Halk Koşusu gerçekleştirildi.

Maratonun 21 kilometrelik parkurunda 153, 10 kilometrelik parkurunda 443, 5 kilometrelik parkurunda ise 316 sporcu mücadele etti.

Çocuk Koşusu’nda 6-12 yaş arasındaki minikler ailelerinin alkışları eşliğinde parkuru tamamlarken, etkinlik alanında düzenlenen yüz boyama, oyun ve çeşitli aktiviteler de çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Günün en anlamlı buluşmalarından biri olan 4 kilometrelik Halk Koşusu’nun startı LTB binası önünden verildi. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da halk koşusunun başlangıcında yer aldı.

Siyasilerden dayanışma mesajları

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, eşi Mehmet İncirli ile birlikte etkinlikte vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi ve dayanışma mesajı verdi.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler de, etkinliğin toplumsal dayanışma açısından önemine işaret ederek daha güzel bir gelecek için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

UBP Lefkoşa Türk Belediyesi başkan adayı Mehmet Aktunç da maraton gelirlerinin hayatını kaybedenlerin ailelerine aktarılmasının etkinliğe ayrı bir anlam kattığını ifade ederek organizasyonda emeği geçen belediye çalışanlarına teşekkür etti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, organizasyona katılanlara teşekkür ederek gemi faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerine destek olmak amacıyla binlerce kişinin aynı amaç etrafında buluştuğunu vurguladı.

Lefkoşa Maratonu’nda dereceye girenlere ödülleri verildi

Ülker Lefkoşa Yarı Maratonu’nda 5 km, 10 km ve 21 km koşularında Genel Klasman ve yaş kategorilerinde dereceye giren koşuculara ödülleri verildi.

Atletizm Federasyonu iş birliğinde Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından düzenlenen maratonda ödülleri, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ve sponsor şirketlerin yetkilileri verdi.