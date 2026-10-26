Yeni sezon için enerji depolandı

Merit Park Hotel ve Casino, yoğun geçen yaz sezonunun ardından çalışanlarına özel düzenlediği “Yaza Veda Partisi” ile keyifli bir organizasyona imza attı. Otel ve Casino çalışanlarının bir araya geldiği etkinlikte, eğlenceli aktiviteler, müzik ve dans eşliğinde unutulmaz anlar yaşandı.

Yaz sezonu boyunca misafirlerine en iyi hizmeti sunmak için özveriyle çalışan Merit Park Hotel ve Casino personeli, düzenlenen organizasyonda bir araya gelerek yoğun çalışma temposuna kısa bir mola verdi. Otel ve Casino yöneticilerinin de katılım gösterdiği partide, çalışanlar hem birlikte vakit geçirme hem de yeni sezon öncesinde moral ve enerji depolama fırsatı buldu. Leziz barbekü ikramlarıyla renklenen organizasyonda, çalışanlar için birbirinden eğlenceli oyunlar ve aktiviteler düzenlendi. Merit Park Hotel ve Casino yönetiminin de çalışanlarla birlikte eğlenceye katıldığı organizasyon, samimi ve neşeli bir atmosferde gerçekleşti.