Gündem Suriye

AB üyesi Yunanistan, Çekya, Avusturya, Polonya, İtalya, Danimarka ve Malta İçişleri Bakanları, Rum İçişleri Bakanı’nın daveti üzerine Güney Kıbrıs’ta bir araya geldi.

Politis gazetesine göre; toplantı sonrasında yayımlanan ortak bildiride, düzensiz göç kaynaklı zorlukları göğüsleme ortak çabasına destek verme taahhüdü yinelendi. “AB’nin göç politikasının dış boyutuyla ilgili gerçekçi ve sürdürülebilir bir yaklaşımın parçası olarak, Suriye ve kapsamlı dinamiğin öne çıkarıldığı bir dizi noktada anlaşmaya varıldı.

Ortak açıklamada toplantının, Suriye’deki durumun gözden geçirilmesinde, Suriye’den gelen düzensiz göçmenlere uluslararası koruma sağlanması ve bu kişilerle ilgili icraatın daha geniş ölçekte görüşülmesini gündeme getirebilecek yeni ve önemli bir adım olduğu belirtildi.

Açıklamada, savaşın patlak verdiği 2011 ve takip eden yıllarda katı askeri faaliyetler nedeniyle bu ülkeden yurtdışına kaçan Suriyelilere uluslararası koruma verildiği ancak o günden bugüne birçok şartın değiştiği ve 13 yıl sonra bugün, siyasi istikrar tam olarak başarılamamış olmasına karşın Suriye’deki durumun önemli ölçüde iyileştiği görüşüne yer verildi.