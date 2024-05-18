Edebiyat şöleni

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yılı kutlama programı kapsamında düzenlenen II. Lefkara Edebiyat Şenliği etkinliğine katıldı.

Verilen bilgiye göre, etkinlikte, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, LAÜ Türkçe Kulübü işbirliğinde, Prof. Dr. Oğuz Karakartal danışmanlığında, Şerif Avşar koordinatörlüğünde, Türkiye ve Kıbrıs şairlerinin kaleminden 20’ye yakın şiir okundu.

Etkinlikte konuşma yapan Başkan Töre, Kıbrıs Türk halkının adada varlığını sürdürdüğünü, topraklarını hiç kimsenin hediye etmediğini ve bu toprakların şehit kanları ve gazilerin mücadelesi ile vatan yapıldığını söyledi.

Şiir etkinliğinde İstiklal Marşı’ndan da dizeler okuyan Meclis Başkanı Töre, KKTC’den asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Prof. Dr. Oğuz Karakartal da, Türkiye’nin batısının kısmen kapalı olduğunu ancak Türklüğün ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki nefes kapısının KKTC olduğunu belirtti.

Etkinlik koordinatörü Şerif Avcı da, “Türkiye’de 1950’lerden sonra yayınlanmaya başlamış pek çok Kıbrıs şiiri vardır. Yavru Vatan, Yeşil Ada, Kıbrıs’a, Kıbrıs’ım vb. başlıklarla Türkiye’nin dört bir yanında ya gazete ve dergilerle çıkmış Kıbrıs şiirleri ya da doğrudan Kıbrıs temalı şiir kitapları basılmıştır. Bunların sayısı o kadar fazladır ki tam bir sayı vermek mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Etkinlik plaket takdimi ile son buldu.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2024, 23:17