20 milyon liralık kaynak ayrıldı

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek sağlıkta organizasyonu düzeltmenin önemine dikkat çekti. Dinçyürek, “Sağlık çalışanlarının motivasyonunu yüksek tutmak çok önemlidir. İlk günden itibaren nokta atışı ile sorunları çözmek için hamle yapıyorum” dedi. Dinçyürek, ülkedeki ilaç eksikliğini gidermek için harekete geçtiklerini ve 20 milyon TL kaynak ayırdıklarını söyledi.

Hedefinin küçük memnuniyetler yaratmak değil, sistemi düzeltmek olduğunu vurgulayan Dinçyürek, göreve geldiğinin açıklanmasıyla birlikte Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaklaşık 12 saatlik bir toplantı yaptığını ve paydaşlarla istişarelerde bulunduğunu da kaydetti.

Dinçyürek, “Günü kurtaran bir sağlık bakanı olmak istemiyorum. Amaç, ilacı eksik olan bir hastanın bakan devreye girerek, ilacını tedarik etmesi olmamalıdır, önemli olan 500 yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin temelini atmak değil, ana vatan Türkiye ile istişare ederek 2025’te bitirme hedefini koymaktır. Benim hedefim; küçük memnuniyetler değil, sistemi düzeltmektir” dedi.

Dinçyürek, Girne Hastanesi’nin 2024 yılının Mart ayı civarında hizmete girmesini sağlamak ve Gazimağusa Hastanesi’nde yükü azaltmak amacıyla yeni sağlık merkezlerinin hayata geçirilmesini hedeflediklerini de belirtti ve şöyle konuştu:

“Bütün bunların altyapısı ve düşüncesi mevcuttur. Konuşturmak yerine hayata geçirilmiş projelere dönüştürmektir temel hedefim… Bizim görevimiz bu projelerin önündeki engeller her neyse bir bir aşarak, çözümü üretebilme becerimizi gösterebilmektir. Tek tek çözmek yerine hem altyapıda hem üst yapıda sistemi kurmamız lazım.”

İnşaatı devam eden Güzelyurt Hastanesi’ne de işaret eden Dinçyürek, “Belli bir noktaya geldi, bitmesi için ciddi kaynak gerekiyor. Bittiği noktada da ciddi bir yatırım isteyen bir projedir. Öngörülen tarihten daha erken bitirebilmesi için farklı projeler geliştirmeye çalışıyorum. Amaç, Güzelyurt’taki hastaneyi daha erken bitirerek, hizmete sunmaktır” ifadelerini kullandı.

Ülkedeki ilaç eksikliği...

Dinçyürek, artık reçetelerin el yazısı olmadığını, E-Reçete kullanımına geçildiğini anımsatarak, “Teknik ekibime, bir aylık ilaç ihtiyacımızı sordum. Hekimlerimizin yazdığı ilaçlar üzerinden yola çıkarak, bir rakam ortaya çıkarıldı” dedi ve şöyle konuştu.

“Göreve geldiğim ilk gün ilaç eksikliğine ilişkin de istişareler yapıp mevcut durum hakkında bilgi aldım. Namludaki son mermi noktasındayız… Hafta başında Maliye Bakanlığı ile görüştük. 20 milyon TL’lik bir kaynak yaratıldı, bugünlerde harcamasını yapacağız.”

‘İlaç Takip Sistemi’ ile ilaç kaybının hatasız bir noktaya getirilmesini hedeflediklerine vurgu yapan Dinçyürek, “Bize sağlanan kaynağı etkin kullanmama lüksümüz yoktur. Sağlıktaki finansmanı çözmemiz esastır. Sürdürülebilir finansmanı sağlayabilirsek, sağlığı birkaç çağ atlatacak bir noktaya getirebiliriz” ifadelerini kullandı.

Dinçyürek, “Sorunların farkındayız, çözüm önerileri bellidir. Kısa sürede hissedilebilir değişiklikler hayata geçecek” dedi.

