Gerekli adımlar atılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, KTAMS heyetini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Çalışma Bakanlığı’nın çalışma hayatının kalbinin attığı yer olduğunu belirterek, çalışma hayatındaki sıkıntılarla, kamu yararı için birlikte ne yapabilirizi konuşmak ve bazı yerlerde bozulan çalışma barışını yeniden birlikte sağlayabilmek arzusunda olduklarını dile getirdi.

Çalışanların haklarının savunulması adına sendikalarla işbirliği yapılmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Bengihan, Bakan Gardiyanoğlu’na görevinde başarılar diledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da konuşmasında, amacına hizmet etmeyen güncelliğini yitirmiş bakanlıkla ilgili yasaların ivedilikle güncelleneceği gerektiğine dikkat çekti ve uzlaşarak yol alacaklarını söyledi.

“Tüm sendikalar benim için eşittir” diyen Gardiyanoğlu, birleştirici, uzlaşıcı ve insan odaklı bir çalışma yürütmek istediğini belirterek, “Birlikte daha yürüyecek çok yolumuz var.” dedi.

Ada-Sen heyetini de kabul etti

Öte yandan Gardiyanoğlu, Kaan Mındıkoğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası (Ada-Sen) heyetini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ada-Sen Başkanı Mındıkoğlu kabulde yaptığı konuşmada, Bakan Gardiyanoğlu ile geçmişte aynı mücadele yollarında birlikte yürüdüklerini anımsatarak, sendika olarak her türlü iş birliğine katkı koymaya hazır olduklarını belirtti, Gardiyanoğlu’na görevinde başarılar diledi.

Bakan Gardiyanoğlu da konuşmasında, “yapılacak yasal düzenlemelerde tüm paydaşlarla ortak hareket edeceklerini” belirterek, sendikaların da daha organize olmasını arzu ettiğini dile getirdi.

“Gerek bakanlık gerekse yeni faaliyetlere ilişkin radikal kararlar alacaklarını ifade eden Bakan Gardiyanoğlu, “En büyük arzum ve temennim sendika ve üyelerle birlikte bakanlığın ortak faaliyetlerde kucaklaşmasıdır. Ortak paydada buluşmak için maksimum gayreti göstereceğim.” dedi.