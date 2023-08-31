Sanki cephanelik

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Güvercinlik köyünde bir binada arama yapan polis, el bombası, çok sayıda mermi, boş kovan, patlayıcı ve eski eser ele geçirerek, mesele kapsamında Mehmet Arcanlı isimli zanlıyı tutukladı.

Zanlı dün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi Yargıç huzuruna çıkarıldı. Mahkemede, 29 Ağustos 2023 tarihinde, Güvercinlik köyünde zanlının kullanımında bulunan bir binada arama yapıldığı belirtildi.

Yapılan arama sonucunda, bir adet el bombası, muhtelif ebatlarda 467 adet canlı mermi, 46 adet boş kovan, 11 adet GKRY menşeili av tüfeği fişeği, 23 adet patlayıcı torpil, 494 adet hava tüfeği saçmaları ve 15 adet çeşitli boy ve ebatlarda eski eser olduğuna inanılan çömlek bulunduğu açıklandı.

Soruşturmanın yeni başladığı bildirilerek ,zanlının tutuklu kalması talep edildi. Mahkeme, zanlının, 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

