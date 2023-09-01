Sıradışı bir gecede müzik ziyafeti

Girne’nin kalbinin hemen yanı başında muhteşem koyu, dingin denizi, kendine özgü mimarisi ve Letafet adlı müzikholü ile özdeşleşen Merit Park Otel, ada turizminde hem kompleks hem de hizmet kalitesi olarak hep özel bir yere sahip olmuştur. Otelin öne çıkan yiyecek içecek ünitelerinde zaman zaman yer bulmak için tavassut gerekebilir. Otelin konukları arasında yurtdışından gelenler olduğu gibi ciddi sayıda Kıbrıslı misafir de yer alıyor.

Letafet’e gelince;

Letafet, bir marka olarak adanın eğlence hayatındaki güzide mekanlar arasında ilk sıralara yerleşmiş. Mini amfitiyatro şeklinde kendine özgü dekorasyonu ile ünlü sanatçıları sahnesinde ağırlıyor. Yıllar önce İstanbul Patika’da dinlediğim Soner Olgun ile bu yaz Merit Park Otel’de 26 Ağustos Cumartesi akşamı Letafet’teki konserinde buluşma fırsatı buldum. Biz artık eski kuşağız; gençliğimizde dinlediğimiz şarkılara, okuduğumuz şiirlere, konuşmamızda kullandığımız bazı deyimlere bağlıyızdır. Soner Olgun’un programında gençliğimi gördüm, konuşmalarından etkilenerek milli hislerim de ciddi şekilde şahlandı.

Konserin birinci bölümündeki, sözleri Yahya Kemal Bayatlı’ya, bestesi Frank Gerald ve Patricia Carli’ye ait olan Sessiz Gemi şarkısı beni yıllar önce Park Otel’de elini öptüğüm Yahya Kemal Bayatlı’ya götürdü. Her ne kadar bazı söylediği şarkılar benim tarzım değilse de Soner Olgun, konserinin son bölümünde gözlerimden iki damla yaş akıttı. Atatürk’ün “Büyük Taarruz” emrini verdiği günün 101. yılında, tüm seyircilerin ayağa kalkarak iştiraki ile söylediği birbirinden önemli savaş, barış, laiklik, beraberlik, Ata’ya sevgi dolu türküler, şarkılar, marşlar ve konuşmalar geceye imzasını attı. Bu özel organizasyonda en dikkatimi çeken husus Ata’ya olan özlem ve özellikle genç misafirlerin sevgi tezahuratları oldu. Soner Olgun, eşi Özlem Olgun hanımefendi ve de yılların değiştirmediği çalışma arkadaşları derin bir kültürün örneğidir. Sanat hayatları uzun olsun...