Kuzeyde 65, güneyde 105 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 42’si yerel 65 yeni Coronavirüs vakası saptandı. Pandemi Hastanesi’nde 15 kişinin yoğun bakımda olduğu belirtildi. Güney Kıbrıs’ta ise 2 kişi daha hayatını kaybetti; 35 bin 739 testle 105 de yeni vaka saptandı.

Artan vakalar nedeniyle geçen cumadan beri tam kapanma önlemlerinin uygulandığı KKTC’de dün yapılan 4 bin 58 PCR testiyle 42’si yerel 65 yeni Coronavirüs vakası saptandı. İyileşen 24 kişi taburcu olurken yeni vakaların 23’ünün Lefkoşa, 35’inin Girne, 4’ünün Mağusa ve 2’sinin ise Güzelyurt bölgesinde ikamet edenler olduğu açıklandı. Sağlık Bakanı Ali Pilli 1 kişinin hava yolu ile geldiğini, 22 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 42 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. Pilli’nin açıklamasına göre, toplam test sayısı 442 bin 806’ya, vaka sayısı ise 2 bin 834’e yükseldi. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı da 2 bin 71 oldu. Ülkede halen 15’i yoğun bakım servisine, 174’ü Pandemi Merkezi’nde, 558’i ise pandemi otellerinde takip edilen toplam 747 vaka var. KKTC’de Coronavirüsten bugüne kadar 16 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Pilli, yoğun bakımdaki hastaların yaş grubuyla ilgili de bilgi vererek “40-50 yaş grubunda 2 kişi, 50-60 yaş grubunda 4 kişi, 60-70 yaş grubunda 2 kişi, 70-80 yaş grubunda 5 kişi ve 80-90 yaş grubunda 2 kişi” olduğunu bildirdi.

Güneyde yine can kaybı

Güney Kıbrıs’ta dün Coronavirüs’ten 2 kişi daha hayatını kaybetti; 35 bin 739 testle 105 de yeni vaka saptandı.

Ölenlerin sayısının 214’e, vaka sayısının ise 31 bin 864’e yükseldiği Güney Kıbrıs’ta bugün ölenlerin 93 ve 89 yaşındaki başka sağlık sorunları da bulunan iki erkek olduğu açıklandı.

Güney Kıbrıs’ta hastanelerde 33’ü ciddi durumda 103 hasta bulunuyor.

Bu arada Güney Kıbrıs’ta önceki gün yapılan 40 bin 974 testin sadece 852’sinin PCR, 40 bin 122 testin ise “rapid” yani hızlı test olduğu, öğrenci ve çalışanlara hızlı test uygulamasının devam ettiği bildirildi.