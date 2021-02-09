Durmadan dövüyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Akdoğan’da V.S isimli şahsı ciddi şekilde darp ederek elmacık kemiğini kırmakla suçlanan Evrim Şengül hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, zanlının benzer suçlardan askıda davası olduğunu belirtti.

Mahkemeye meselenin olgularını anımsatan polis memuru Muhammet Göztaş, zanlının, 3 Şubat 2021 tarihinde, Akdoğan’da, arasında husumet bulunan V.S isimli şahsı yüzüne elleriyle vurarak ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis, darp sonucunda V.S.’nin elmacık kemiğinin kırıldığını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, gündemde benzeri meselesi olan zanlının, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Ayşen Toroslu, zanlının, 10 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve kefilin lehinde 50’şer bin TL şahsi kefalet imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.