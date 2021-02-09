Son 3 ayda 21 kilo uyuşturucu ele geçirdi

Son 3 ayda 66 operasyon düzenleyen Narkotik polisi, 21 kilo uyuşturucu ele geçirdi

Pandemi sürecinde boş durmayan uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarını yakın takibe alan Narkotik polisi, 3 ayda 66 operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda 96 kişi hakkında yasal işlem yapılırken, madde satışı ve ithali yapan 51 kişi tutuklandı.

Son 6 aylık dönemde çeşitli türlerde 21 kilo uyuşturucu, bin 212 adet de hap ele geçirildi. Uyuşturucunun yanı sıra kaçakçılıkla da mücadele eden narkotik, bu kapsamda da 17 operasyon gerçekleştirdi.

Bu operasyonlarda ise bir milyon 365 bin Türk Lirası değerinde eski eser, çok sayıda kaçak sigara ile tütün, gümrüksüz et gibi ülkeye yasa dışı sokulan mallar ele geçirildi.

Operasyonlarda insan kaçakçılığına da darbe vurulurken, yasa dışı bir şekilde ülkeye giriş yapan 35 kişi yakalandı.

51 kişi tutuklandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü, 1 Kasım 2020 ile 31 Ocak 2021 tarihlerini kapsayan

3 aylık döneme ait faaliyetlerini açıkladı. Belirtilen 3 aylık sürede uyuşturucu ile mücadele kapsamında 66 operasyon düzenlendi, 96 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. 39 işlemde ise uyuşturucu madde satışı, ithali vb. suçlarla ilgili 51 kişi tutuklandı. Çeşitli türlerde (Hintkeneviri, Eroin, Sentetik Cannabinoid, Metamfetamin, MDMA, Buprenorfin, Kokain) 21 kilo uyuşturucu maddeler ile bin 212 adet hap ele geçirildi.

Kaçakçılığa da darbe vuruldu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünün uyuşturucu ile mücadele dışındaki diğer faaliyetleri kapsamında 17 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 55 kişi aleyhinde yasal işleme gidildi.

Düzenlenen operasyonlar neticesinde şunlar tespit edildi.

- 1’inci derece askeri yasak bölgeyi ihlal etmek,

-Yasa dışı yollardan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giriş yapmak,

-İzinsiz patlayıcı madde ithal, taşıma ve tasarrufu,

-Sahte banknot tasarrufu, sahte banknotu tedavüle sürme ve sahtekarlıkla mal temini,

-Kanunsuz eski eser tasarrufu,

- Sirkat,

- Gümrük ve istihsal yasası uyarınca ihraç edilecek mallar ile ilgili beyan vermemek ve çıkış beyanı yapmadan mal ihraç etmek,

-Gümrüğe beyan edilmeyen mal tasarrufu,

- Gümrüksüz mal tasarrufu suçları ile ilgili işlenen suçlardan 17 kanunsuz olayın aydınlatılması sağlanmıştır.

Bu olaylar kapsamında;

- KKTC’ye yasa dışı giriş yapan 30 kişi,

-1’inci derecede askeri yasak ihlal eden 5 kişi,

-1360 kg kaçak et,

-1 milyon 365 bin Türk Lirası değerinde 39 parça eski eser,

-45 adet sahte 100 TL banknot,

-160 adet cinsel gücü artırıcı kaçak madde,

- 2176 paket 10 gram Maraş Otu,

-5760 paket muhtelif markalarda sigara, 148 paket sigara tütünü, 179 paket nargile tütünü ile 5 kilo nargile tütünü.

Ayrıca gümrük yasası kapsamında işlenen suçlarla ilgili olarak 592 bin 889 TL tutarındaki çeşitli malzemeler için gümrük yetkilileri tarafından vergi ve ceza parası olarak toplam 328 bin 33 TL para cezası kesildi. Bu miktarın devlet hazinesine kazandırılması sağlandı.