55 yaşındaydı

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk, Mehmet Akıner (55) Coronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Akıncılar köyünde dünyaya gelen ancak yıllar önce Londra’ya giden Mehmet Akıner, virüse yakalandığını bir hafta önce Facebook aracılığıyla duyurmuş ve evinde kendi kendini tedavi etmeye çalışıyordu. Londra Mercek’te yer alan haberde Akıner’in sadece ateşi olduğu ve ağrı kesicilerle durumunu idare etmeye çalıştığı, konuştuğu yakınlarına da kendini oldukça iyi hissettiğini söylediği belirtildi. En son önceki gün öğle saatlerinde bahçesindeki işlerini tamamladıktan sonra içeri girdiği, daha sonra yatağında ailesi tarafından ölü bulunduğu haber verildi. Akıner’in ölümü ailesi ve yakınları içerisinde büyük bir şok etkisi yarattı.