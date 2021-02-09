Ücretsiz testler devam ediyor

Sağlık Bakanlığı’na bağlı ekiplerce Lefkoşa Fuar Alanı’nda ücretsiz PCR testleri yapılmaya devam ediliyor.

Geçtiğimiz hafta yaşanan yoğunluğun ardından dünkü testlerde saat 11.00 itibarıyla yoğunluk olmadığı ve test yaptırmaya gelenlerin kurallara uyduğu görüldü.

Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan testlere birçok meslek gruplarının yanı sıra özellikle polislerin ilgi gösterdiği de gözlemlendi.

Bakanlık marketler, eczaneler, fırınlar, kasaplar, petrol istasyonları gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmelerde çalışanlara bugün ücretsiz PCR testleri yapılmaya devam edileceğini duyurmuştu.