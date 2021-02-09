KKTC’de tetkik edecek altyapı bulunmuyor

Kuzey Kıbrıs’a aşı getirmek için kampanyalar başlatılırken, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye Sağlık Bakanlığı kontrolünden geçecek aşıların ülkeye gelebileceğini söyledi. Pilli bunun nedeninin ise KKTC’de aşıları tetkik edecek altyapı olmaması olduğunu belirtti. Bakan Pilli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüğünü ve Türkiye’den Sinovac aşılarının gönderilmesine devam edileceğini kaydederek, polislerin aşılanmasına başlanacağını söyledi. AB’den 75 bin adet hızlı test (antijen testi) kiti geleceğini de açıklayan Bakan Pilli, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi girişimiyle önümüzdeki günlerde bu kitlerin ulaşacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bir televizyon programına telefon bağlantısıyla katılarak Coronavirüs pandemisinde ülkedeki son durumla ilgili açıklamalar yaptı.

Sağlık Bakanı Pilli, günde 60-70 vaka göründüğünü, herkes tedbirlere uyarsa bu hafta içinde vakaların azalacağını öngördüklerini ifade ederek “Ama aldığımız tedbirleri uygulamazsak daha da kötü olacak. Pandemilerde önemli olan hastaların ve temaslıların izole edilmesidir” ifadelerini kullandı.

AB’den 75 bin test kiti gelecek

Pilli, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi girişimiyle AB’den 75 bin adet hızlı test kiti geleceğini ve antijen testlere yeniden başlanacağını da açıkladı.

Lefkoşa ve Girne’de vakaların fazla olduğunu, tüm bölgelerde taramaların sürdüğünü kaydeden Ali Pilli özetle “Önlemlerin etkili olup olmadığını bu hafta net şekilde göreceğiz. 60-80 vaka var şu anda. Biraz daha kapanmak lazım. Bu şartlarda herkes kendine düşen görevi yapmalıdır. Lütfen hasta olunca mutlaka hastaneye başvurun. Temaslıysanız bildirin. Evde hastalık geçecek diye bekleyip solunum zorluğuyla gelen hastalar var. Hem kendilerini hem çevrelerini riske atıyorlar. Günahtır, yazıktır. Teması kesmek için temaslının veya pozitif vakanın izole olması gerekir” dedi.

Türkiye’den 40 bin aşı geldi

Türkiye üzerinden bugüne kadar 40 bin Sinovac aşısı geldiğini ve bunların 35 bininin kullanıldığını belirten Bakan Pilli, cumartesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüğünü ve Çin’den Türkiye’ye giden aşıların incelenme süresinin Çarşamba veya Perşembe günü dolmasından sonra KKTC’ye aşı gönderileceğini teyit ettiğini söyledi.

Aşı merkezi sayısı çoğaltılacak

Pilli, pandeminin önlenmesinde aşının önemli olduğunu vurgulayarak şu anda 21 olan aşı merkezini 25’e çıkararak aşılamaya devam edeceklerini bildirdi.

“Hedef mart sonuna kadar herkesi aşılamak ama önemli olan aşıların gelmesidir” diyen Bakan Pilli, bazı iş adamlarınca yurt dışından aşı getirme girişimlerinin hatırlatılması üzerine ise aşıların ülkeler arası satıldığını, KKTC’de aşıları tetkik edecek altyapı bulunmadığını o yüzden ancak Türkiye Sağlık Bakanlığı kontrolünden geçecek aşıların ülkeye gelebileceğini söyledi. Pilli, “Onun dışında gelecek herhangi bir aşıyı kabul etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Pilli, aşı geldiği anda riskli meslek gruplarında çalışanların aşılanacağını kaydederek, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’la görüştüğünü; bugün veya yarın polislerin aşılanmasına başlanacağını söyledi.

Covid-19 hızla yayılıyor

Temaslıların ev karantinasına alınmasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, şu andaki amaçlarının ayın 14’üne kadar salgını kontrol altına almak olduğunu vurguladı ve ev karantinası ve elektronik bileklik konusunda uzun zamandır çalışma olduğunu kaydetti. Pilli, “Biz 14’üne kadar salgını kontrol altına almak istiyoruz daha sonra teknolojiden yararlanılarak elektronik bileklikle uygulama yapılacaksa da yapılır” dedi.

Bakan Pilli, halka çağrıda bulunarak “Covid-19 hızla yayılıyor. Herkes kendine düşeni yaparsa biz bu salgını yeneriz” diye konuştu.