Tartışma alevlendi

İsrail’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Oren Anolik’in "Güney Kıbrıs’ta alışılmadık bir antisemitizm söylemi gözlemlediği" yönündeki açıklaması, AKEL lideri Stefanos Stefanu’dan tepki gördü.

Haravgi gazetesine göre, Anolik, sosyal medya hesabında, bir siyasi parti liderinin çarşamba günü somut antisemitizm söyleminde bulunmasını kınadı ve açıklamasında AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’yu işaret etti.

Anolik’in Güney Kıbrıs’ta son dönemde “yanıltıcı bir propagandanın yükselişte olduğunu” kaydettiği yer alan haberde bunun Stefanu’nun tepkisine neden olduğu kaydedildi.

Habere göre Stefanu, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile hizmetindekilerin, esas anti semitistlerin Gazze’deki soykırımı kabul eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail’deki aşırı sağ yaklaşımın suç siyasetinden bahseden eski AB Dış Politika Şefi Josep Borrell ile BBC kanalı olduğunu savunduğunu söyledi.

Gazeteye göre, Stefanu, İsrail’in en ufak bir eleştiriye dahi tahammülü olmadığını ve her şeyin kontrolü altında olmasını istediğini belirterek, AKEL’in antisemitizmle hiçbir bağlantısı olmadığını da vurguladı.

Stefanu, geçen hafta yapılan AKEL Kongresi’nde, Güney Kıbrıs’ta taşınmaz mal ve binaların kontrolsüz şekilde üçüncü ülkelere satıldığını belirterek “şimdi etkin önlem almazsak an gelecek ülkemizin bize ait olmadığını fark edeceğiz” demiş ve İsraillilerin büyük ölçekli ekonomik tesisler satın alarak Siyonist okulları, sinagoglar kurup gettolar oluşturduklarını söylemişti.

Stefanu açıklama yaptı

Bu arada Stefanu, Fileleftheros gazetesine verdiği röportajda, AKEL’in hiçbir zaman, iktidara gelmesi halinde İsrail ile olan ilişkileri koparacağını söylemediğini ifade etti.

Habere göre Stefanu, AKEL’in, üçüncü ülke vatandaşlarının toplu şekilde mal satın almasının taşınmaz fiyatlarının fahiş şekilde artmasına yol açmasından ve Rumlar için çok pahalı hale gelmesinden endişe duyduğunu ve bu söyleminin ırkçılıkla ilgisi bulunmadığını kaydetti.

Gettolaşma ifadesinden kaçınması gerektiğini ve bu ifadenin yanlış yorumlanabileceğini kabul eden Stefanu, Siyonist okullar ifadesinin de kendine değil, Güney Kıbrıs’ta 1500 kişilik Siyonist okulu inşa edileceğini açıklayan hahama ait olduğuna işaret etti.