‘İntikam’ amaçlı

Rum Orman Dairesi, Akama bölgesinde 2022-2024 döneminde meydana gelen 179 orman yangından 125’inin kundaklama olduğunu açıkladı.

Fileleftheros’un “Akama Parkında İntikam Kundaklamaları” başlığıyla ön sayfasından yer verdiği habere göre, Rum Sayıştay Başkanlığı’nın Akama Ulusal Orman Parkı projesiyle ilgili sözleşmelerin yönetimine dair özel raporuna cevap veren Orman Dairesi, Ulusal Orman Parkı ile ilgili Sürdürülebilir Kalkınma Planı’nı savundu ancak bölgeyi istikrarsızlaştırabilecek etkilere dikkat çekti.

2020-2024 döneminde bölgede 179 orman yangını çıktığını ve bunlardan 125’inin, yani yüzde 70’inin çıkış sebebinin kundaklama olduğuna işaret eden Orman Dairesi, “Kıbrıs’ta şöyle bir fenomen var. Bazı insanlar, devletin karar ya da eylemleri çıkarlarıyla çatıştığında intikam aracı olarak yangın çıkarmayı tercih ediyor.” vurgusunu yaptı.