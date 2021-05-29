Alithia gazetesine göre Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu, 2013-2020 yılları arasında Güney Kıbrıs’taki öğrenci sayısının ikiye katlandığını, yüzde 63’lük bir artışla, 2013-14 öğretim yılında 32 bin 824 olan öğrenci sayısının, 2019-20 döneminde 53 bin 262’ye yükseldiğini belirtti.
Prodromu açıklamasında, 3 kamu, 7’de özel üniversitenin bulunduğunu açıklarken araştırma faaliyetleri için de 300 milyon Euro’yu aşkın para harcandığını da ifade etti.
Güneyde öğrenci sayısı 53 bini aştı
Güneyde üniversite eğitimi gören öğrenci sayısı ikiye katlandı
Alithia gazetesine göre Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu, 2013-2020 yılları arasında Güney Kıbrıs’taki öğrenci sayısının ikiye katlandığını, yüzde 63’lük bir artışla, 2013-14 öğretim yılında 32 bin 824 olan öğrenci sayısının, 2019-20 döneminde 53 bin 262’ye yükseldiğini belirtti.
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