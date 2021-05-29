banner493

Güneyde öğrenci sayısı 53 bini aştı

Güneyde üniversite eğitimi gören öğrenci sayısı ikiye katlandı 

Güneyde öğrenci sayısı 53 bini aştı
banner432

banner499
  Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu, basın toplantısı düzenleyerek Güney Kıbrıs’taki yükseköğrenimle ilgili açıklamalarda bulundu.

   Alithia gazetesine göre Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu, 2013-2020 yılları arasında Güney Kıbrıs’taki öğrenci sayısının ikiye katlandığını, yüzde 63’lük bir artışla, 2013-14 öğretim yılında 32 bin 824 olan öğrenci sayısının, 2019-20 döneminde 53 bin 262’ye yükseldiğini belirtti.
   Prodromu açıklamasında, 3 kamu, 7’de özel üniversitenin bulunduğunu açıklarken araştırma faaliyetleri için de 300 milyon Euro’yu aşkın para harcandığını da ifade etti. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
banner502
SIRADAKİ HABER
Dayanacak güç kalmadı
Dayanacak güç kalmadı
  1. KIBRIS

banner456

banner459

banner465

banner460