Yakışıklı serbest kaldı

Suna ERDEN

Minareliköy Kirli Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Hatipoğlu Tic. LTD isimli geri dönüşüm fabrikasının avlusundaki malzemeleri kundakladıkları iddiasıyla tutuklanan Beha Yakışıklı ve Mehmet Soğancı hakkındaki soruşturma tamamlandı. Soğancı’nın kundaklama olayına karışmadığı ancak ülkede yasal statüsünün bulunmadığı belirtildi.

Suçla bağlantılı tutuklanan İsa Akdeniz’in önceki gün cezaevine gönderildiği hatırlatılarak, Yakışıklı ile Soğancı’nın da teminata bağlanması talep edildi. Yakışıklı teminatla serbest kalırken, Soğancı cezaevine gönderildi.

Soruşturma tamamlandı

Soruşturmayı yürüten polis, Minareliköy Kirli Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Hatipoğlu Tic. LTD isimli geri dönüşüm fabrikasının avlusunda 11 Mayıs 2021 tarihinde yangın çıktığını anımsattı. Polis, yangında kırık plastik torbaları, 3 ton kırılmış plastik ve avluda işlem görmemiş yaklaşık 300 ton atık naylonun hasar gördüğünü ifade etti.



Polis, yangın sonucu 260 bin TL zarar meydana geldiğini açıkladı. Yangınla ilgili yapılan araştırmada olayın kundaklama olduğunun tespit edildiğini söyledi.Soruşturma memuru, yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantısı görülen İsa Akdeniz, Beha Yakışıklı ve Mehmet Soğancı’nın gözaltına alındığını ifade etti.Polis, İsa Akdeniz’in önceki gün mahkemeye çıkarıldığını, teminat emri gereği 40 gün süreyle cezaevine gönderildiğini anımsattı.Polis, Beha Yakışıklı ve Mehmet Soğancı hakkındaki soruşturmanın da tamamlandığını belirtti. Polis, yapılan araştırma sonucu Soğancı’nın kundaklama olayına karışmadığını ancak ülkede yasal statüsünün bulunmadığını belirtti. Polis, Beha Yakışıklı ve Mehmet Soğancı’nın teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme zanlı Soğancı’yı 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderirken, Yakışıklı 20 bin nakit toplam 300 bin liralık kefalet senediyle serbest bırakıldı.