10 dakika konuştu

Suna ERDEN

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen rüşvet davasının tanığına etki etmek istedikleri, bu nedenle gizlice ses kaydı aldıkları iddiasıyla tutuklanan polis subayı Ali Savaş Altan ile iş adamı Tekin Arhun, İsmail Karaböcek ve bilgi işlemci genç hakkındaki soruşturma sürüyor.

Zanlılar dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarılırken, Arhun ile Erkut Hafız arasında geçen görüşmenin kayıtlarının polisin eline ulaştığı açıklandı.

GSM raporunda Arhun ile Hafız’ın 10 dakika 43 saniye görüşme yaptıkları ancak davada emare olarak sunulan CD’ye konuşmanın sadece 1 dakika 54 saniyesinin aktarıldığı belirtildi.

Arhun çekti, Altan’a verdi

Soruşturmayı yürüten polis, İsmail Karaböcek, Tekin Arhun ve Şener Levent’in 12 Aralık 2020 tarihinde Gönyeli’de ofiste buluştuklarını yineledi.

Polis, Karaböcek’in ofisinde gerçekleşen buluşmada Tekin Arhun’un Ali Altan’ın rüşvet davasında tanık olan Erkut Hafız’ı cep telefonuyla aradığını açıkladı.

Arhun’un telefonun hoparlörünü açtığını Erkut Hafız’a telkin ve vaatlerde bulunarak konuşturduğunu belirten polis, konuşmaları Karaböcek ve Levent’in de duymasını sağladığını ve sesleri kaydettiğini vurguladı.

Polis, Arhun’un Hafız’a ait ses kaydını Ali Savaş Altan’a verdiğini açıkladı.

Ali Savaş Altan’ın ise ses kaydını bilgi işlemciyle birlikte CD haline getirdiklerini açıklayan polis, daha sonra İsmail Karaböcek’e verdiklerini söyledi.

Polis, Karaböcek’in de ses kaydının olduğu CD’yi Şener Levent’e ulaştırdığını açıkladı.

CD mahkemeye sunuldu

Rüşvet davasında savunmanın tanığı olan Şener Levent’in Karaböcek’ten aldığı CD’yi 20 Mayıs 2021 tarihinde mahkemeye emare sunmak istediğini ancak kabul edilmediğini hatırlatan polis, 24 Mayıs 2021 tarihinde Başsavcılığın emriyle soruşturma başlatıldığını ve adı geçenlerin tutuklandığını ifade etti.

Cihazlar incelenecek

Polis, 26 Mayıs 2021 tarihinde İsmail Karaböcek’in Gönyeli’de bulunan ofisinde 12.58 ile 13.25 saatleri arasında yapılan aramada 2 adet CD, 3 adet USB, 2 cep telefonu, dizüstü bilgisayarı, şarj aletinin emare alındığını belirtti.



Polis, Nurettin Arapsoy’un ikametgâhında yapılan aramada ise 2 adet cep telefonu, 2 adet hard disk, 3 adet USB, 1 adet sim kart, zarf içinde 2 DVD, 2 adet dizüstü bilgisayar, 40 adet CD ve DVD’lerin emare alındığını açıkladı.Polis, gözaltına alınan Arapsoy’un suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Arhun ve Hafız'ın GSM dökümleri geldi

Polis, zanlı Tekin Arhun ve Erkut Hafız arasında geçen cep telefonu dökümlerinin önceki gün itibari ile ellerine ulaştığını kaydetti.

Dökümlerin kapsamlı bir şekilde inceleneceğini belirten polis, suç tarihi olan 12 Aralık 2020 tarihli dökümde Erkut Hafız’ın ifadesinde belirttiği gibi zanlı Arhun ile 10 dakika 43 saniye görüşme yaptıklarını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, ancak CD'ye çekilen ve mahkemeye emare olarak sunulmak istenen ses kaydının ise 1 dakika 54 saniye olduğunu ifade etti.

Polis, CD üzerinde yapılan incelemede 10 dakikalık konuşma süresinin 1 dakika 54 saniye olarak kısaltılıp, görüşmeye dönüştürüldüğünü ve ses kaydında geri sarma, kelimeleri atlama gibi durumlar olduğunun tespit ettiğini anlattı.

Polis, ses kaydının PGM Data İnceleme uzmanı tarafından inceleneceğini söyledi.

20 kişiden ifade alınacak

Yaşanan olayın Ali Savaş Altan’ın ağır ceza mahkemesine havale edilen rüşvet davasıyla ilgili olduğunu kaydeden polis, buradaki amacın davayı etkilemek olduğunu düşündüğünü belirtti. Polis, bu suçların gerisinde yatan sebebin ise Erkut Hafız’a şikâyetinden vazgeçirmek olduğunu savundu. Soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen telefon, CD ve diğer emarelerin inceleneceğini, 20 kişiden ifade alacaklarını kaydeden polis, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Savunma 7 gün itiraz etti

Zanlıların avukatları, polisin 7 gün ek tutukluluk talebine itiraz etti. İsmail Karaböcek'in avukatı Hasan Yücelen, soruşturmanın eksik yapıldığını iddia etti.

Tekin Arhun'un avukatı Serhan Çınar da kişilerin hak ve özgürlüklerinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyerek, müvekkilinin 7 gün tutuklu kalmasını gerektirecek bir kanıt olmadığını öne sürdü.

Ali Savaş Altan'ın avukatı Muhabbet Mevsimler ise 7 gün ek tutuklama talebinin gereksiz olduğunu iddia etti.

Nurettin Arapsoy'un avukatı Şahap Tokatlı da müvekkilinin bilgisayar mühendisi olduğunu, evinde CD ve bilgisayarlar bulunmasının doğal olduğunu dile getirdi.

Yargıç Temay Sağer, haberleşmenin gizliliğini ihlal etme açısından ortada bir CD bulunduğunu belirtti. Sağer, soruşturmanın devam ettiğine vurgu yaparak, zanlıların tutukluluk süresinin 7 yerine 3 gün daha uzatılmasına emir verdi.