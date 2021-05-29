Aile yakınları şokta

Suna ERDEN
Kız kardeşine tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanan 27 yaşındaki A.K. (E) hakkındaki soruşturma sürüyor.
Zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, tecavüze uğradığını belirten 22 yaşındaki kızın doktor kontrolünden geçirileceği belirtildi.
Duruşmada tecavüz olayının 2017 yılında gerçekleştiği, zanlının 19 Mayıs tarihinde yapılan şikâyet üzerine tutuklandığı belirtildi.
Polis memuru, alınması gereken ifadeler olduğunu, şikâyetçinin doktor kontrolünden geçirileceğini belirterek, 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.
Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 7 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.