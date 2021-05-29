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Aile yakınları şokta

Kız kardeşine tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan 27 yaşındaki zanlıya iki ayrı dava okundu 

Aile yakınları şokta
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Suna ERDEN

Kız kardeşine tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanan 27 yaşındaki A.K. (E) hakkındaki soruşturma sürüyor.
Zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, tecavüze uğradığını belirten 22 yaşındaki kızın doktor kontrolünden geçirileceği belirtildi. 
Duruşmada tecavüz olayının 2017 yılında gerçekleştiği, zanlının 19 Mayıs tarihinde yapılan şikâyet üzerine tutuklandığı belirtildi.

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Zanlı hakkındaki soruşturmayı yürüten polis, A.K’nin ‘cinsel tecavüz, yakın akraba ile cinsel ilişkiye girmek’ suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, olayın 14 Aralık 2017 tarihinde saat 23.30 sıralarında Lefkoşa’da henüz tespit edilemeyen bir arazi içerisinde meydana geldiğini açıkladı. Polis, A.K.’nin kullanımında bulundurduğu araç içerisinde kız kardeşine zorla cinsel tecavüzde bulunduğunu söyledi. Olayın 19 Mayıs 2021 tarihinde rapor edildiğini, zanlının da aynı gün tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.
Polis memuru, alınması gereken ifadeler olduğunu, şikâyetçinin doktor kontrolünden geçirileceğini belirterek, 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.
Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 7 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.  

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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