Pala’nın boğazını kesti

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Lapta’da meydana gelen olayda tartıştığı iş arkadaşını boğazından çakıyla yaralayan

65 yaşındaki bahçıvan Osman Çelik ‘katle teşebbüs’ suçundan dün mahkemeye çıkarıldı.



Zanlının ağaç budama makasını bilemediği gerekçesiyle tartıştığı Nazım Pala’yı önce darp ettiği, ardından çakıyla boğazını kestiği belirtildi. Kesinin derin olmadığı, olaydan sonra Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırılan Pala’nın kısa sürede taburcu edildiği açıklandı.Duruşmada olayı aktaran polis, Lapta'da Piyale Paşa Sokak üzerinde M.A.’ya (E-72) ait evde bahçıvanlık olarak çalışan zanlının aynı yerde demir kesme işi yapan Nazım Pala ile bahçe budama makasını bilemediği gerekçesiyle tartıştığını söyledi. Polis, zanlının önce Pala’yı darp ettiğini, daha sonra üzerinde bulunan 6 buçuk santimlik çakıyla boynunda 7 santim kesi oluşmasına neden olduğunu ifade etti. Polis memuru, 26 Mayıs tarihinde, saat 09.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası zanlının tutuklandığını açıkladı. Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 2 gün tutuklama emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Polis, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep ederken, bu süre içerisinde Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrolden geçirileceğini, doktor raporu alınacağını söyledi.Talebi değerlendiren mahkeme zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.