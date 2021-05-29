İki kişi tutuklandı

Suna ERDEN

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri önceki gün Gönyeli’de yasa dışı sanal bet operasyonu düzenledi.

Bir apartman dairesine düzenlenen operasyonda izinsiz olarak internet üzerinden faaliyet gösteren VDCasino ve Şutbet isimli bahis sitelerine finans hizmeti verdikleri iddia edilen Özgür Onur Gergerli ve Alper Gergerli gözaltına alındı.

Zanlılar dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların finans işlemlerinin yanı sıra yasa dışı bahis sitelerine grafik ve tasarım hizmeti



sundukları da açıklandı.

Telefonlar, bilgisayarlar kanıt olarak alındı

Soruşturmayı yürüten polis, önceki gün Gönyeli’de bir apartman dairesine operasyon düzenlediklerini söyledi. Polis, 11.10 - 12.00 saatleri arasında yapılan operasyonda KKTC'de yetkili makamdan izinsiz olarak internet üzerinden faaliyet gösteren "VDCasino ve Şutbet" isimli bahis ve kumar sitelerine finans hizmeti verdikleri tespit edilen Özgür Onur Gergerli ve Alper Gergerli’nin gözaltına alındığını açıkladı.

Polis, zanlıların finans işlemlerinin yanı sıra yasa dışı bahis sitelerine grafik ve tasarım hizmeti sunduklarını da ifade etti.

Polis, baskın yapılan adreste 3 adet diz üstü bilgisayar, 10 adet cep telefonu, 11 adet sim bloğu ve 3 adet banka kartı bulduklarını söyledi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında, "Şans Oyunları Yasasına aykırı hareket ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına aykırı suç geliri aklama” suçlarından soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, aranan iki şahıs daha olduğunu açıkladı. Polis, soruşturma amaçlı zanlıların ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.