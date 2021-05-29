Yol haritası çizildi

Girne Belediyesi’nin, “Genç düşün, yaşama ivme kat” sloganıyla 15-21 yaş grubu gençlerle birlikte oluşturacağı Girne Belediyesi Gençlik Platformu için, projenin paydaşlarıyla toplantı gerçekleştirildi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre proje, 2000-2006 doğumlu kent ve ülke genelinde gençlerin katılımıyla gerçekleştirilecek.



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü proje kapsamında, Başbakanlık Gençlik Dairesi, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu, Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM), Genç Bilişimciler ve İnovasyon Derneği, Zirve İzcilik Derneği, Gençlik Merkezi Birliği, Yaşama Sporla Bağlan Derneği, Zirve İzcilik Derneği, Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi başkan ve temsilcileri ile tanışma ve yol haritası için bir araya geldi.Geniş bir katılımla gerçekleştirilen toplantıda, 3 Haziran Perşembe günü belediye meclis odasında paydaşlarla fikir toplantısı düzenlenerek, program oluşturulmasına karar verildi.Kayıt için, “//www.girnebelediyesi.com/genclik-platformu-kayit/” adresinden başvuru yapılabileceği, bilgi ve iletişim için ise 0548 890 55 00 numaralı telefonun aranabileceği bildirildi.