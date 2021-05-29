Yol haritası çizildi

Girne Belediyesi’nin, “Genç düşün, yaşama ivme kat” sloganıyla 15-21 yaş grubu gençlerle birlikte oluşturacağı Girne Belediyesi Gençlik Platformu için, projenin paydaşlarıyla toplantı gerçekleştirildi.
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre proje, 2000-2006 doğumlu kent ve ülke genelinde gençlerin katılımıyla gerçekleştirilecek.
Geniş bir katılımla gerçekleştirilen toplantıda, 3 Haziran Perşembe günü belediye meclis odasında paydaşlarla fikir toplantısı düzenlenerek, program oluşturulmasına karar verildi.
Kayıt için, “//www.girnebelediyesi.com/genclik-platformu-kayit/” adresinden başvuru yapılabileceği, bilgi ve iletişim için ise 0548 890 55 00 numaralı telefonun aranabileceği bildirildi.