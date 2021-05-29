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Erken vedası herkesi üzdü

Beden Eğitimi öğretmeni Cavidan Öncen 45 yaşında hayatını kaybetti

Erken vedası herkesi üzdü
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Hüseyin ÇİÇEK
Beden Eğitimi öğretmeni Cavidan Öncen (45) hayatını kaybetti. Yeşilyurt’un sevilen simalarından Öncen’in vedası ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Cavidan Öncen’in bir süredir Güney Kıbrıs’ta tedavi gördüğü belirtildi.

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Öncen dün Lefkoşa Kabristanlığına defnedildi. 
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Cavidan Öncen’in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığıyla yayımladığı mesajda “Eğitim camiamızın değerli isimlerinden, Beden Eğitim öğretmenimiz Cavidan Öncen’i genç yaşta zamansız kaybettiğimizi derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayım” dedi.
Amcaoğlu, Cavidan Öncen’e Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, tüm eğitim camiasına ve sevenlerine başsağlığı diledi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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