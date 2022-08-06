Güneydeki gibi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı katıldığı bir televizyon programında, KKTC limanlarının acil olarak kamu-özel ortaklığında özelleştirilmesi gerektiğini, bu nedenle Bakanlar Kurulu'nun bilgilendirilip kısa zamanda adım atılacağını, bayrak taşıyıcı havayolu konusunun ise bu ay sonuçlandırılması gerektiğini söyledi.

Arıklı, limanların KKTC’nin dışla açılan ikinci kapısı olduğunu ancak Girne ve Gazimağusa limanlarına, özelleştirilecekleri düşüncesiyle yıllardan beridir yatırım yapılmadığını ve iki limanın da çok kötü durumda olduğunu belirtti.

Bakan Arıklı, Türkiye Limanlar Dairesi'nden bir ekibin önceki gün Gazimağusa Limanı'nda inceleme yaptığını, bugün ise Girne Limanı'nda inceleme yapılacağını ve ardından izlenebilecek yol ile ilgili kendisini bilgilendireceklerini belirterek “Maliyenin yapısı limanlar konusunda bize katkı koyacak durumda değil. Keşke limanların ürettiği gelirin bir kısmı orada bırakılsa da zaruri ihtiyaçlar karşılanabilse. Bu aynı seyrüsefer harçlarına benziyor. Seyrüseferden 400 milyon alınırken bunun 40 milyonu yollara veriliyor. Geriye kalan maaşların ödenmesi veya başka şeyler için kullanılıyor. Vatandaş bize maaş ödeyelim diye seyrüsefer harcı ödemiyor ki” şeklinde konuştu.

"KTHY'deki sistemin aynısı"

Arıklı yeni havayolu şirketiyle ilgili “KTHY’deki sistemin aynısı olacak. Tüzük de KTHY’nin tüzüğü ile aynı olacak. Bizim bayrak taşıyıcısı havayoluna çok ihtiyacımız var. KKTC turizmine katkı koyması, piyasada rekabet gücü oluşturması lazım, tecrübeli olmalı ve sağlam bir yapıda olmalı. Şimdiki fiyatları iki şirket belirliyor ve ulaşım pahalı hale geldi. Bu hem turizmi hem adaya gelecek öğrencileri olumsuz etkiliyor. Ekonomi de çok ciddi şekilde etkileniyor” dedi,

Arıklı, yeni Ercan Havalimanı fiziki yapısının yüzde 99,9’unun tamamlandığını, teknik cihazların gelmesi ve elektrik kablosunun döşenmesi ile birlikte havalimanının hizmete hazır hale geleceğini belirtti. Arıklı, “Firmanın projeyi daha fazla geciktirme şansı yok çünkü artık kontrol bizim elimizde” dedi.

“4,5-5G ihalesine haftaya çıkıyor”

Arıklı, Meclis’in yeniden açılmasıyla birlikte bakanlıkla ilgili geçmesi gereken yasalar olduğunu belirtirken, gelecek dönemde Bakanlar Kurulu kararı bekleyen önemli projeler bulunduğunu, bunların başında da 4,5-5G ihalesinin olduğunu kaydetti. Arıklı, 4,5-5G ihalesine haftaya çıkılmasının hedeflendiğini, teklif süresinin 10 ay olacağını ve sürecin sonunda hızlı ve kaliteli internet servisine kavuşulacağını ifade etti.

“Ehliyet sınavlarında otomasyon sistemi askıya alınabilir”

Bakan Arıklı, ehliyet sınavlarıyla ilgili bir soru üzerine göreve geldiğinde bu sıkıntı ile karşılaştığını, ek mesai ödenmemesi, 10 müfettişten altı tanesinin görevi başında olması ve otomasyon sistemine geçilmesinden dolayı yığılmaların yaşandığını söyledi.

“Otomasyon sistemi ideal olan sistem ancak birikmelere neden oluyor. Orada ciddi bir huzursuzluk var. Otomasyon sistemini de 3 aylığına askıya alabiliriz. Diğer yandan yığılmayı ortadan kaldırmak için müfettişlere ödenecek ek mesai 100-150 bin TL’dir ancak 4 bin öğrenciden kazanılacak para 4 milyon TL” diyen Arıklı, diğer yandan yabancıların sınavsız bir şekilde ehliyet değişimi yapabilmeleri için de çalışma başlatıldığını aktardı.

“Koalisyonun durumu reformlara bağlı”

Bakan Arıklı, içerisinde bulundukları koalisyona, ülkenin acil ihtiyacı olan reformları gerçekleştirmek için girdiklerini, bu konuda bir gelişme olmazsa yılsonuna doğru bir değerlendirme yapma durumunda kalacaklarını belirtti.

“Araç harçları affı için çalışma”

Bakan Arıklı, Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesine ödenmeyen harçlarla ilgili de af çalışması yapıldığını, detayların netleşmesiyle birlikte bunu kamuoyu ile paylaşacaklarını sözlerine ekledi.



Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2022, 10:04