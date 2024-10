Guterres’e sunuldu

Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması ihtimaline karşı İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın egemenlik ve yetki paylaşımı konularıyla ilgili fikirlerinin yeniden gündeme geldiği ve BM çevreleri tarafından, Türk tarafını “iş birliğine ikna etme aracı olarak görüldüğü” öne sürüldü.

Fileleftheros “İngiliz Fikirleri Raftan İniyor” başlığıyla aktardığı haberinde, müdahil tarafları ayıran farklılıkları çözmek hedefini taşıyan İngiliz fikirlerinin BM Sekreterliği yetkililerinin önünde olduğunu yazdı.

Gazeteye göre, daha çok egemenlik ve egemen eşitlik konusunda hareket etmeye çalışan bir yaklaşıma atıf yapan fikirler arasında, "Egemen toplum devletçikleri var. İngiliz senaryosuna göre, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ani iki toplum tarafından kurulduğu gibi, Kıbrıs Federal Cumhuriyeti’ni bu egemen toplum devletçikleri kuracak."

Gazete, bu ifadenin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Nisan 2021’de Cenevre’de dile getirdiği, konfederasyona atıf yapan, “bottom up approach” (egemenlik toplumlardan kaynaklanacak ve rezervler de merkezi erke gidecek) ile bağlantılı olduğunu yazdı.

Türk tarafının, yeni bir başarısızlık durumunda Kıbrıslı Türklerin statüsünün belirlenmesi talebini hatırlatarak bir formül geliştirilmeye çalışıldığını yazan gazete, “yani, ayrılıkçı varlığa uluslararasında faaliyet gösterebilmesi için çıkış yolu (way our) verilmesi” izahını yaptı.

Gazete, bunun için bugün uygulamada bulunan İskoçya ve İrlanda modellerinin örnek gösterildiğini ve Kıbrıs için, anlaşmanın uygulamaya başlanmasından uzun bir süre geçmesinin ardından ayrılık için referandum olanağı tanınmakta olduğuna işaret edildiğini yazdı.

Birleşik Krallık örneğinde net olan tek şeyin, ayrılık referandumu yapılabilmesi için bunun merkezi hükümet, yani Londra’nın onayının gerekmesi olduğunu ekledi.

Habere göre, olayın perde gerisinde, BM genel Sekreterliği'nin 15 Ekim’deki gayri resmi yemek sonrasında yayınlanan açıklamada da yer alan “hedefin, farklılıkların üzerine köprü kurulması olduğu” mantığına dayanıyor.

Değerlendirilmekte olan bütün unsurların, bir konfederasyon modeline atıf yaptığına işaret edilen haberde, Rum yönetiminin çeşitli perde gerisi çalışma ve hareketlerin bilinciyle, bütün bunlar önüne gelmeden önce, bütün olasılıklara karşı hazırlık yapmaya çalıştığı kaydedildi.