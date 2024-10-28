Çevre dostu ve çağa uygun

Gönyeli-Alayköy Belediyesi, çevre dostu ve insan odaklı projelerine bir yenisini daha ekleyerek Özgür Sokak’ta hayata geçirdiği Nazar ve Seçim Es Ertüngü Parkı ile yeni bir sosyal alan sundu.

1496 metrekarelik alanda kurulan park, engelli dostu özelliği ile dikkat çekiyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, parkın açılışı dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Yerel yönetimler ve özel sektör işbirliği, biz belediyeler için büyük bir önem taşıyan güçlü birlikteliklerdir.

Bu kapsamda, bugün halkımızla buluşturduğumuz projelerimizden biri olan Nazar ve Seçim Es Ertüngü Parkı’nı Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Amcaoğlu Özgür Sokak Parkı’nın özelliklerin şöyle açıkladı:

100 metre yürüyüş yolu, 230 metrekare çocuk oyun alanı, 140 metrekare basketbol sahası, 670 metrekare bitkisel alan: 135 ağaç ve 445 çalı bitkisi, engelli dostu altyapı, park mobilyaları.

Bu anlamlı projeye destek sağlayarak katkıda bulunan Ertüngü ailesine teşekkür eden Başkan Amcaoğlu, “Daha yaşanabilir bir Gönyeli-Alayköy için durmak yok, yola devam!” diyerek, halkımız için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

