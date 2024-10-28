Alkol ve sürat

Ömer KADİROĞLU

Polis ekipleri, 5 ilçede toplam 8 bin 7 aracı kontrol etti; bin 579 sürücüye çeşitli trafik suçlarından ceza yazdı.

Kontrollerde 162 aracın trafiğe çıkışı yasaklanırken, rapor edilen bin 579 sürücüden 565’inin sürat suçu işlediği belirtildi.

Polis Genel Müdürlüğü, önceki gece saat 22.00’den dün sabah 02.00’ye kadar asayiş ve trafik kontrolü gerçekleştirdi.

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimlerinde toplam bin 579 sürücü rapor edildi.

Asayiş denetimi de yapıldı

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, mekân kapatma saatine uymadığı tespit edilen 4 işyeri işletmecisi, izni olmadan müzik yayını yapan bir işyeri işletmecisi ve müzik yayın izni kurallarına uymadığı tespit edilen bir işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, kontrol edilen 2 bin 83 araç sürücüsünden, 483'ü çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken, 59 araç ise trafikten men edildi.

Sürücülerin 114’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli, 5’i alkollü içki tesiri altında, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanma, 96’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanma, 2’si emniyet kemeri takmadan, 46’sı seyrüsefer ruhsatsız, 11’i sigortasız araç kullanmak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, biri aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmaktan ceza aldı.

Gazimağusa’da 19 araç trafikten men edildi

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 815 araç sürücüsü kontrol edildi. Sürücülerin 218’i yasal hız sınırı üzerinde süratli, 2’si alkollü içki tesiri altında, biri sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanma, 38’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 43’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma, 3’ü sigortasız araç kullanma, biri koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmaktan ceza aldı. Polis, toplam 393 kişiyi rapor ederek, aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 19 araç trafikten men edildi. Denetimler sonucu 2 sürücü de tutuklandı.

Girne’de ikamet izinsiz 5 kişi tutuklandı

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi, ülkede ikamet izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, toplam bin 684 araç sürücüsü kontrol edildi ve 87’si yasal hız sınırı üzerinde süratli, 20’si alkollü içki tesiri altında, biri sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanma, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanma, 9’u emniyet kemeri takmadan, 8’i sigortasız araç kullanma, biri aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak olmak üzere 264 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 29 araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta 99 sürücü rapor edildi

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu, toplam 690 araç sürücüsü kontrol edildi, 99'u çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. Sürücülerin 29’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 4’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 21’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan ceza aldı.

İskele’de bin 735 araç kontrol edildi

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, kullanımındaki araçta yapılan aramada, kanunsuz olarak tasarrufunda Beyzbol sopası bulundurup taşıdığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Mekân kapatma saatine uymadığı tespit edilen bir işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam bin 735 araç sürücüsü kontrol edilirken, sürücülerin 117’si yasal hız sınırı üzerinde süratli, 16’sı alkollü içki tesiri altında, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 15’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 9’u emniyet kemeri takmadan, 36’sı seyrüsefer ruhsatsız, 6’sı sigortasız araç kullanmaktan rapor edildi. 340 araç sürücüsünün ceza alarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığı denetimlerde, 55 araç ise trafikten men edildi.