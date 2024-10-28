Kritik gün

Tartışmalı Başkanlık seçiminin ardından Meclis Genel Kurulu’nun bugün Ziya Öztürkler başkanlığında toplanması bekleniyor.

Meclis Genel Kurulu toplantısının saat 10.00'da başlaması beklenirken, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin meclis toplantısına katılıp katılmayacağı merak konusu oldu.

Bu arada Öztürkler meclis başkanı seçilmesinden dolayı kutlama mesajları almaya devam ediyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi KKTC Dostluk Gru bu Başkanı Orhan Erdem, Azerbaycan Milli Meclisi KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev ve Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’i telefonla arayarak Meclis Başkanlığı’na seçilmesinden dolayı kutladı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’nin üç devlet bir millet şiarıyla hareket etmesinin önemi vurgulanırken, üç ülke Meclis’inin dostluk ve kardeşlik bağları ile bir birine sımsıkı bağlı olduğu vurgulandı.

Yeni dönemde de Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi başta olmak üzere KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin Uluslararası temsiliyeti için işbirliğinin devam edeceği ifade edilen görüşmelerde, TBMM ve Azerbaycan Milli Meclisi’nin Kıbrıs Türk halkının daima yanında olduğunu belirtildi.

Erdem, Feyziyev ve Ayrım, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’e görevinde başarılar diledi.

Ne olmuştu

Meclis Başkanlığı seçiminde 26 evet oyu alarak seçilen Ziya Öztürkler’in yeni meclis başkanı olduğuna dair karar geçtiğimiz Perşembe günü resmi gazetede yayımlanmıştı.

CTP Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu, 3 oyun geçersiz olmasından dolayı Öztürkler’in başkanlığını tanımayacaklarına dair karar almıştı.

CTP yetkili kurulları; Öztürkler’in başkanlığında meclis oturumlarına katılmama kararı almıştı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, PM toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Pazartesi günü gerçekleşecek olan Genel Kurul'da yer almayacaklarını belirterek, "Hukuken açılmamış olan oturumda yer almamız söz konusu olmaz” demişti.

CTP'nin Parti Meclisi’nin oy birliğiyle bu görüşler doğrultusunda hareket etme kararı aldığını açıklayan Erhürman, sürecin yönetilmesi görevini MYK’ya ve Meclis grubuna verdiklerini belirtmişti.

"CTP’nin duruşu nettir. Ziya Öztürkler’in şu anki durumu sadece fiili bir durumdur; hukukla açıklanabilecek bir durum değildir. Bu şartlarda Meclis'in çalışacağı iddia edilirse hukuka aykırı çalışacak" diyen Erhürman, Pazartesi günü Ziya Öztürkler'in Meclis’te başkan sıfatıyla yer alması durumunda, bunun hukuken açılmamış bir oturum olarak değerlendirileceğini ve CTP’nin böyle bir oturuma katılmayacağını açıklamıştı.