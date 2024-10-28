3 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da gerçekleştirilen Huzur Operasyonu kapsamında durdurulan bir araçta uyuşturucu madde bulundu, Ersun Kırcal, Ömür Emirsoylu ve Bülent Kalkan tutuklandı.

Zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarılarak, olgular aktarıldı.

Polis, 26 Ekim 2024 tarihinde saat 23.00’da Kemal Şemiler Caddesinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ve Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen Huzur Operasyonu kapsamında Ersun Kırcal’ın yönetiminde ve Ömür Emirsoylu ile Bülent Kalkan’ın yolcu olarak bulunduğu JK 462 plakalı araçta arama yapıldığını söyledi.

Polis, Kırcal’ın tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında Methamfetamine, bir gram Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Polis, Emirsoylu’nun tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında Methamfetamine, Kalkan’ın tasarrufunda ise içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan mavi renk bir kısmı kırık cam boru ile yaklaşık bir gram ağırlığında Met amfetamine ele geçirildiğini söyledi.

Polis memuru, JK 462 plakalı aracın orta konsolunda içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan şeffaf cam pipo bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını ve izahat istendiğinde cevap vermeyerek ifadede vermediklerini belirtti. Polis memuru soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların uyuşturucu maddeleri nerden ve kimden aldıklarının araştırılacağını ayrıca analize gönderilecek olan emarelerin tahlil sonuçlarının alınacağını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

