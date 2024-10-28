Ödüller dağıtıldı

'Girne Arkın Group Fest 24' kapsamında yer alan 2. Uluslararası Sualtı Görüntü Avcılığı Fotoğraf Yarışması ödül töreni gerçekleşti.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen tören kapsamında, dereceye girenlere ödülleri verildi.

Organizasyona katkı koyanlara ve katılımcılara da sertifikalarının teslim edildiği ödül törenine; Girne Belediyesi Meclis Üyeleri Halil Oktunç ve Hakan Yücel ile Başkan Danışmanı Mustafa İlgen katıldı. Ödül töreni öncesinde Girne Belediyesi Meclis Üyesi Hakan Yücel kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

2. Sualtı Görüntü Avcılığı Yarışması kapsamında gerçekleştirilecek olan fotoğraf sergisi 28 Ekim Pazartesi günü hayat bulacak. Fotoğraflar, bir hafta süreyle (mesai saatleri içerisinde) Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nda sergilenecek.