Bayram coşkusu yaşattı

Kuzey Kıbrıs’ın en gözde otellerinden Merit Park Hotel, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Türk müziğinin sevilen ismi Özcan Deniz’i ağırlayarak misafirlerine unutulmaz bir gece sundu. Deniz, etkileyici sahne performansı ve enerjik repertuvarıyla izleyicilere müzik dolu bir ziyafet yaşattı.

Deniz, konserine sevilen şarkısı “Sen de Seveme” ile start verirken, dinleyicilerine seslenerek, “Cumhuriyet’imizin 101. Yıl dönümünde gurur ve mutlulukla doluyuz ancak, bir yanımız hala gelecek için endişeler taşıyor. İşte tam da bu yüzden Cumhuriyet’e sımsıkı sarılmalı ve bu değerli mirası gelecek nesillere daha aydınlık bir şekilde bırakmalıyız. Tekrar hoş geldiniz. Sizleri seviyorum. Çok güzel görünüyorsunuz” dedi.

Gecede “Yalan Mı”,” Zorun Ne Benle Aşk”, “Bir Dudaktan”, “Aslan Gibiyim”, “Dön Desem”, “Derin Duygular” ve “Sevdanın Rengi” gibi sevilen parçalarını seslendiren Deniz, profesyonel sahne hakimiyeti ve coşkulu yorumlarıyla dinleyenlerini mest etti.

Konserin ilerleyen dakikalarında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu doruğa çıktı. Seyircilere dağıtılan Türk bayraklarının dalgalandığı ve 10. Yıl Marşı’nın hep bir ağızdan söylendiği bu anlar, salonu kırmızı-beyaz renklere bürüyerek hafızalara kazındı.

Özcan Deniz’in Merit Park Hotel sahnesinde sergilediği bu performans, hem duygu dolu anları hem de coşkuyu bir arada yaşatarak katılımcılara unutulmaz bir Cumhuriyet Bayramı kutlaması sundu. Eğlencenin temposunu bir an bile düşürmeyen ünlü sanatçı, Merit Park Hotel’in tartışmasız en özel gecelerinden birine imza attı.