Yazıklar olsun !

Serdar ŞENGÜL

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu, Acil Durum Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde, erken doğum sebebiyle küvezde tedavi gören 7 bebekten biri olan Mihrimah Toymuradov'un ani ölümü ülkede infial yarattı.

Henüz 20 günlük olan Mihrimah bebek ve diğerlerinin mamasına su yerine alkol karıştırıldığı iddiası üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ‘tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme’ suçlamasıyla 5 sağlık görevlisini tutukladı.

Olayın duyulması sonrasında hastaneye akın eden aileler bebeklerini görmek istek istedi ancak polis engeliyle karşılaştı.

Diyalog muhabirine konuşan Mihrimah bebeğin annesi Güneş Toymuradov, “yarın hastaneden taburcu olmasını beklerken ölüm haberiyle sarsıldık. Büyük acı içindeyim” dedi ve ihmali olanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Hastaneye giden Başbakan Ünal Üstel “Kimin ihmali varsa en tepeden en aşağıya kadar kimseye affım olmayacak. Ama önceliğimiz bebeklerimizin iyileşerek ailelerine teslim edilmesidir” dedi.

Bebeğin ölümüyle ortaya çıktı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu, Acil Durum Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde Cuma günü yaşanan sağlık skandalı, 20 günlük bebeğin ölümüyle ortaya çıktı. Bir hemşirenin yanlışlıkla mamaya su yerine alkol karıştırarak 7 bebeği beslediği, bu nedenle Mihrimah Toymuradov’un yaşamını yitirdiği iddia edildi. Acı haberi olaydan 36 saat sonra alan aileler hastane önünde toplandı.

Bazı aileler sinir krizi geçirirken, polis yoğun güvenlik önlemi aldı.

Taburcu olacak, öldü dediler

Bebeğini kaybeden acılı anne Güneş Toymuradov sinir krizi geçirdi, gözyaşlarına boğuldu. Güçlükle sakinleşen acılı anne şunları anlattı:

“Bebeğimin sağlık durumu çok iyiydi, Pazartesi (bugün) taburcu olacaktı. Bebeğim cuma gecesi fenalaşmış ve gece 01.30’da yani cumartesi gecesi ölmüş.

Bebeğimin öldüğü Cumartesi günü öğleden sonra söylendi. “Neden bize geç bilgi verdiniz” diye sorduğumda “Diğer bebeklerin durumu kritikti, yoğunluktan size haber veremedik” dediler.

Bir anne olarak zaten şüphelenmiştim, Cuma gecesi eşimle anne sütü vermeye gitmiştik. Küvözde olan tüm bebekler sürekli ağlıyordu. Bu nasıl bir durum isyan ediyorum benim yavrum taburcu olacaktı hiçbir sağlık sorunu yoktu. Bebeğimi küvözde gösterdiler ve ağzı açık kalmış mosmordu. Bakamadım bebeğime ve hemşireler de çok tedirgindi. Benim bebeğimin kolunda serum dahi bağlı değildi, o derece sağlıklıydı. Kim sebep olduysa bir anne olarak hesap sormak vazifemdir. Allah kimseye yaşatmasın.”

Tüm hastane sorumlu

Olayda sağlık durumu kötüleşen 6 bebekten birinin babası olan Yavuz Özbayrak’da şunları anlattı:

“Basından öğrendik biz ve hemen hastaneye geldik. Ancak bana bebeğim yoğun bakımda dediler. Pazartesi taburcu olacaktı ve bana şu an bebeğimi göstermiyorlar. Tüm hastane sorumlu bu durumdan. Bazı hemşireler bizim çektiğimiz videoyu da sildirttiler.”

Hastane önünde bebeklerini görmek için saatlerde bekleyen anne-babalar akşam saatlerinde içeri alınarak detaylı bilgi verildi.

Bu arada Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Acil Durum Hastanesi'nde açıklama yaparak, "Bu olaydan etkilenen ve fenalaşan yedi bebek var, biri hayatını kaybetti" dedi.

Dinçyürek, ailelere geç haber verilmesinin sebebini ise "Polis tarafından uyarıldık" şeklinde açıkladı. Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Acil Durum Hastanesi'nde açıklama yaparak bebek ölümleriyle ilgili acılı ailelerin sorularını yanıtladı.

Geç haber verildi

Aileler, bebeklerinin Cuma günü vefat ettiğini, ancak kendilerine geç haber verildiğini belirtti.

Dinçyürek, ailelerin acısını anladığını ifade ederek, “Başta kaybettiğimiz hasta için başsağlığı diliyorum.

Ben de bir babayım, hangi psikolojide olduğunuzu anlıyorum. Başınız sağ olsun. Konuyla ilgili bilgi dün öğleden sonra bize ulaştı. Bütün sorumlu hekimleri ve adadaki tüm yeni doğan uzmanlarını buraya çağırarak araştırmalara başladık” dedi.

Gece yarısından sonra test sonuçlarına ulaştıklarını belirten Dinçyürek, "Hasta sağlığı önceliğimizdir. Olayın adli bir boyutu olduğu için soruşturma sürüyor. Bu nedenle sizlere ve basına geç bilgi verdik. Polisler, tedbir alamayacaklarını belirttiği için açıklama yapmamız gecikti," diye konuştu.

Aileler, çocuklarının sağlık durumu hakkında bilgi almak isterken, “Çocuklar öldükten sonra mı açıklama yapıyorsunuz?” şeklinde tepki gösterdi.

“Bebeklerin sağlık durumu iyiye gidiyor”

Geç saatlerde ikinci bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Yeni Doğan Bakım Ünitesi’ndeki altı bebeğin sağlık durumlarının iyiye gittiğini söyledi.

Bebekleri bir an önce sağlıklı olarak annelerinin kucağına vermenin öncelikli hedefleri olduğunu vurgulayan Bakan Dinçyürek, bebeklere son yapılan tetkiklerde durumlarının stabil olduğu bilgisini aktardı.

5 kişi tutuklandı

Dinçyürek, hem polis hem de Sağlık Bakanlığı nezdinde soruşturma başlatıldığını belirtirken, olayda ihmali görülen 5 kişi tutuklandı. Polisten yapılan açıklamaya göre; sağlık çalışanları Ç.Ş. ,

A.D.,G.A.,K. Y. ,M. A. tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı.

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2024, 10:45