Ömer KADİROĞLU

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu başkanlık seçimini tamamlayarak, almış olduğu kararı resmi gazetede yayımladı ancak tartışmalar bitmedi.

Ziya Öztürkler’in almış olduğu 26 oydan 3’ünün geçersiz olduğunu savunan muhalefet, meclis toplantılarına katılmama kararı alırken, vatandaşlar ülkede birçok sorun olduğunu ifade ederek, uzun süredir devam eden başkanlık krizinin son bulması gerektiğini dile getirdi. Vatandaşlar, “Biz onları seçtik, meclise gönderdik. Hizmet bekliyoruz”dedi.

Ne dediler…?

Şenay Arnavutoğlu

“Meclis başkanlığı seçimi ile ilgili kavga bitmedi. Bunu doğru bulmuyorum. Hep koltuk kavgası yapıyorlar. Meclisten beklentimiz çalışsınlar ve artık bu ülkede bir düzen sağlasınlar. Pahalılık, iş imkanları ve diğer yaşanan tüm sorunlarla ilgili çalışmaları gerekiyor. Artık herkesin meclisteki tartışmalara son vermesini istiyoruz.”

Ahmet Acumsal

“Meclis başkanlığı seçimi ile ilgili kavga devam ediyor ve bunlar bugün, yarın bütçe görüşmelerine de yansıyacak. Yasaları, kararları be bütçeyi nasıl geçirecekler çok merak ediyorum. Meclisten benim bir beklentim kalmadı. Bu iş böyle devam ederse erken bir seçime gidilmelidir ancak erken seçimde de pek bir şey değişmeyecek. Çünkü sistem değişmesi gerekiyor, aksi halde seçimle sadece isimler değişiyor.”

Tülbin Beteri

“Meclis başkanlığı seçimi ile ilgili mecliste yapılan tartışmaları ve yanlışlıkları kınıyorum. Meclisten çok daha güzel şeyler beklerken her geçen gün daha da kötüye gidiyoruz. Bu noktada beklentimiz meclisteki tartışmaların son bulmasıdır. Hükümetin, yetkililerin kavgayı bırakıp, halkın sorunlarıyla ilgilenmelerini bekliyoruz.”

Gülsen Kılınçoğlu

“Meclisteki yaşananlarla ilgili tek söylemek istediğim meclisi bırakmalarıdır. Hepsi istifa etsin ve erken bir seçime gidilsin. Çünkü bu işin başka çaresi kalmadı. Hepimiz bıktık usandık ve artık meclisten bir şey beklemiyoruz. Halkı düşünen yok ve herkes koltuk peşindedir. Lütfen istifa etsinler ve erken bir seçim olsun. Terk başına bir parti özellikle de sol görüş iktidara gelmediği için böyle oldu. Tek başına sol bir parti iktidara gelirse daha güzel olacaktır.”

Ertan Kaşer

“Meclis başkanlığı seçimi tartışmaları devam ediyor. Şu an bizim hükümetimizin durumu. Meclisten hiçbir beklentimiz kalmamıştır. Meclis benim vatanım için hiç bir şey yapmadı. Günün sonunda orada oturmalarının anlamı yoktur. Bir vali gelsin ve artık bizi o yönetsin. Menfaat bitmezse hiç bir şey bu ülkede düzelmez.”

Ulvi Yaman

“Meclis başkanlığı tartışmalarıyla ve orada olanlarla hukukun üstünlüğünün gasp edildiğini düşünüyorum. Tartışmalar böyle devam ederse derhal meclisin fes edilip erken bir seçime gidilmesi gerekiyor. İktidar bunu kabul etmeyecektir ancak ahlaki olan erken bir seçim yapılmasıdır. Meclisten beklentilerimiz çok ancak hiç bir şey yapılmıyor. Okullar, hastane, yollar ortada. Yaptı diyebileceğimiz hiç bir şey yok o nedenle orada olmasalar da zaten ülke kendi kendine gidiyor.”

Mehmet Salih Çağansoy

“Meclis başkanlığı seçimi ile ilgili kavgalar devam ediyor. Halk olarak bu tartışmaları doğru bulmuyoruz. Meclisten beklentimiz, tartışmaları bitirip, halkın sorunlarıyla ilgilenmeleridir.

Biz seçtik onları, oraya bizi temsil etsinler çalışsınlar diye seçtik ve bu hizmeti yerine getirmelerini bekliyoruz.”