Temaslar sürecek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, partiler ile ikinci tur görüşme yapmayı planladıklarını, tıkanıklık yaşanması durumunda görevi devredeceğini söyledi.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmalarının devam ettiğini, Meclis’te yer alan CTP, DP, HP ve YDP ile yapılan görüşmeleri değerlendirdiklerini, partilerin de kendi değerlendirmelerini yaptığını kaydetti.

Değerlendirmelerin ardından ikinci tur görüşmeler planladıklarını ifade eden Sucuoğlu, DP ve YDP’nin kendi değerlendirmesini yapacağını, yarın HP ile görüşmeyi planladıklarını, CTP ile de süreç içinde belli görüşmeler yaptıklarını, görüş alışverişinin sürdüğünü işaret etti.

Salıya kadar zamanlarının olduğunu ifade eden Sucuoğlu, o güne kadar gerekli çalışmaları yapacaklarını ancak istedikleri gibi bir sonuç ortaya çıkmaz ve tıkanıklık olursa görevi zaman kaybetmeden devredeceğini söyledi.

Hasipoğlu: Bugün yanıt verilecek

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da, meclisteki tüm siyasi partilerle bir tur görüşme daha yapacaklarını, ayrıca CTP’nin yazılı önerilerine yazılı yanıtlarını bugün vereceklerini, temaslarının süreceğini söyledi.

Hasipoğlu, bu kez daha detaylı görüşme yapmak için bir tur daha ziyaretlerde bulunacaklarını vurgulayarak, sürecin birkaç gün içinde hızlıca bitecek şekilde tamamlamak istediklerini anlattı.

Tüm partilerle görüşeceklerini, CTP’nin; UBP’nin yazılı olarak ilettiği görüşlere yazılı cevap verdiğini de dile getiren Genel Sekreter, “Nihai bir karar verip diğer partilerle de görüşmelere devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

HP, CTP ve diğer partilerle de görüşeceklerine işaret eden Hasipoğlu, “Vereceğimiz yanıta göre onlar da karar verecekler. CTP yanıtımızı değerlendirmek isterse, bir ortaklık için detaya ve bakanlık için görüşmek isterlerse kapımız açıktır” dedi.

Hasioğlu, Parti Meclisi’ni toplama gibi bir çalışmaları olmadığını, Parti Meclisi’ne somut verilerle gideceklerini de belirterek, Parti Meclisi’nin 2’nci tur görüşmeler sonrası toplanacağını söyledi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın UBP’den teklif aldığına yönelik soruya da yanıt veren Hasipoğlu, YDP ve DP ile görüştüklerini, bugün de Halkın Partisi ile görüşüleceğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2022, 11:23